Cronaca

Da fuoco a una campagna e distrugge ettari di terreno: a Barrafranca arrestato piromane

L'uomo fermato dai militari e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due accendini e di un coltello

Redazione

Nel pomeriggio del 26 luglio, i Carabinieri della Stazione di Barrafranca hanno arrestato un 79enne del luogo, ritenuto responsabile di un vasto incendio che ha interessato le contrade Moli e Caldarella della cittadina barrese. Le fiamme, divampate nelle prime ore del pomeriggio, hanno distrutto circa trenta ettari di uliveti, colture varie e sterpaglie a dimora su fondi di privati, rischiando, tra l’altro, che le fiamme si propagassero anche alle vicine abitazioni.

La ricostruzione dell’evento, effettuata in maniera tempestiva per la presenza della pattuglia della locale Stazione impegnata in un servizio di controllo del territorio ed in particolare delle aree rurali, ha consentito di individuare immediatamente il 79enne che fermato dai militari e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due accendini e di un coltello. Accompagnato negli uffici dell’Arma, ha addirittura tentato di corrompere un Carabiniere, offrendo denaro affinchè desistesse dal proseguire gli accertamenti.

L’attività, diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Enna, ultimata la raccolta dei gravi indizi di colpevolezza, consentiva di trarre in arresto il presunto autore ritenuto responsabile dei reati di incendio, istigazione alla corruzione e porto illegale di armi e oggetti atti ad offendere. L’arrestato, ultimate le formalità, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



