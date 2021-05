Attualita 333

Da domani ristoranti e bar aperti, ecco il regolamento del Comune di Gela per il suolo pubblico

Il documento mira a disciplinare la ristorazione e la somministrazione di cibi e bevande all’aperto

Redazione

16 Maggio 2021 16:47

Entrano in vigore le misure varate dal Comune di Gela per la ripresa dell'economia nel territorio, duramente messa alla prova dalle chiusure e dalle restrizioni dovute all'emergenza Covid. Sono contenute nel regolamento emendato in aula e reso immediatamente esecutivo lo scorso venerdì in consiglio comunale e che sarà valido fino al 31 dicembre 2021. Il regolamento si rivolge a tutti gli operatori commerciali interessati all'autorizzazione gratuita per l'occupazione di suolo pubblico per le loro attività di ristorazione (pizzerie, ristoranti, bar, paninerie).

Il documento mira a disciplinare la ristorazione e la somministrazione di cibi e bevande all’aperto, nonché laboratori artigianali di vendita al dettaglio, e l'installazione temporanea di ombrelloni, sedie, tavoli ed elementi di delimitazione amovibili a fine orario di lavoro. Nello stabilire quali siano gli elementi installabili, si è pensato di stabilire delle linee guida, in modo da dare un'immagine quanto più possibile lineare, pulita e ordinata del centro storico e del lungomare.

- Per quanto riguarda gli elementi complementari di copertura e riparo si fa riferimento ad ombrelloni di forma quadrata, dimensione max metri 4,00 x 4,00 con telaio e supporto di legno o metallico di colore scuro. Gli ombrelloni dovranno essere in tessuto chiaro naturale, richiudibili nelle ore di chiusura dell’esercizio. Tavolini, sedie, poltroncine e panche dovranno costituire un insieme armonico e dovranno essere di legno e/o in metallo. Nel caso di impiego di metallo questo dovrà essere di colore grigio antracite o nero. Nel caso di impiego del legno questo dovrà essere tinto con colori naturali.

- Per quanto concerne gli elementi di delimitazione, ossia le fioriere, dovranno essere bianche, alte al massimo 80 cm e, in ogni caso, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine, e tenute a regola d’arte. Anche i cestini per la raccolta rifiuti dovranno essere bianchi. L’occupazione di suolo pubblico su strade adibite al transito veicolare sarà consentita in caso di attuazione di aree pedonali o ZTL, ai sensi del Codice della Strada, nel limite dei giorni e dell’orario di istituzione. L'occupazione sarà valutata dal Servizio competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Le installazioni dovranno essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche.



