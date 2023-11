Attualita 252

Da Cortina d'Ampezzo "cartoline natalizie": arriva la prima neve di stagione

Dalle prime ore della mattina di domenica 5 novembre sono stati pubblicati foto, video, immagini dai rifugi e dalle webcam

Risveglio imbiancato per Cortina d'Ampezzo (Belluno) sotto dieci centimetri di neve. Per la località dolomitica si tratta della prima nevicata in centro città. I fiocchi sono caduti in tutta l'area del Bellunese con un picco ad Alleghe-Zoldo di 37 centimetri. Apporti consistenti di neve fresca anche a Misurina, sul Passo Falzarego, ad Arabba e a Falcade e in generale in tutte le località sopra i 1.200 metri di quota. La prima neve in centro a Cortina ha subito invaso i social network. Dalle prime ore della mattina di domenica 5 novembre sono stati pubblicati foto, video, immagini dai rifugi e dalle webcam puntate dentro e fuori la nota località sciistica. Un album di cartoline natalizie arrivato con un pizzico d'anticipo.



