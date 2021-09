Eventi 116

Da Caltanissetta ad Olsztyn, 25 ragazzi pronti a vivere in Polonia una nuova esperienza cinematografica

I partecipanti avranno la possibilità di perfezionare le loro capacità linguistiche, comunicative e interculturali

Redazione

09 Settembre 2021 20:41

Imminente partenza per i ragazzi dell’Associazione Cinematografica e Culturale Laboratorio dei Sogni di Caltanissetta, ad Olsztyn in terra Polacca in occasione del WAMA FILM FESTIVAL con il nuovo progetto Erasmus plus “IDA - Innovative Directing Academy”, capofila nuovamente l’Instytut KOSMOPOLIS - Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji, rappresentato dalla dottoressa Dorota Kozłowska-Woźniak. Un’esperienza cinematografica coinvolgente da non perdere soprattutto se la location è l’incantevole cittadina medievale Olsztyn in Polonia. Dal 3 al 10 Ottobre 25 ragazzi con età dai 18 ai 30 anni attraverso attività cinematografiche molto interessanti potranno perfezionare oltre che le loro capacità linguistiche e comunicative anche quelle interculturali, di apertura mentale, di flessibilità, creatività, curiosità e predisposizione all’apprendimento, oltre alla capacità di lavorare in squadra. Per info contattare - entro e non oltre il 20 settembre 2021- il referente nazionale per l’Italia al numero 3397108468.



Imminente partenza per i ragazzi dell'Associazione Cinematografica e Culturale Laboratorio dei Sogni di Caltanissetta, ad Olsztyn in terra Polacca in occasione del WAMA FILM FESTIVAL con il nuovo progetto Erasmus plus "IDA - Innovative Directing Academy", capofila nuovamente l'Instytut KOSMOPOLIS - Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji, rappresentato dalla dottoressa Dorota Koz?owska-Wo?niak. Un'esperienza cinematografica coinvolgente da non perdere soprattutto se la location è l'incantevole cittadina medievale Olsztyn in Polonia. Dal 3 al 10 Ottobre 25 ragazzi con età dai 18 ai 30 anni attraverso attività cinematografiche molto interessanti potranno perfezionare oltre che le loro capacità linguistiche e comunicative anche quelle interculturali, di apertura mentale, di flessibilità, creatività, curiosità e predisposizione all'apprendimento, oltre alla capacità di lavorare in squadra. Per info contattare - entro e non oltre il 20 settembre 2021- il referente nazionale per l'Italia al numero 3397108468.

Ti potrebbero interessare