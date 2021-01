Eventi 417

Da Caltanissetta a Miss Universo, sarà Viviana Vizzini a rappresentare l'Italia alle finali di Las Vegas

Viviana Vizzini, ha 27 anni, vive a Milano ma attualmente si trova a Caltanissetta. Sta per terminare il percorso di studi in Scienze della comunicazione digital marketing

11 Gennaio 2021

Da Caltanissetta al concorso mondiale di bellezza: è l’ascesa della giovane Viviana Vizzini che a 27 anni ha conquistato il titolo di Miss Universo Italy ed è pronta a rappresentare l’Italia nel mondo alle finali di Las Vegas. In questi giorni frenetici, di appuntamenti e preparazione all’attesa finale, alcuni momenti rimangono sospesi tra paura, felicità e determinazione.Si affaccia così il peso di dover rappresentare il proprio Paese nel mondo: “mi trema il cuore e la mente si infervora per questa responsabilità - commenta Viviana Vizzini - sono consapevole di come questa competizione sia dura, ma questo sarà per me uno stimolo in più a dare tutta me stessa. Sono davvero orgogliosa di rappresentare il mio Paese”.

La sua sicilianità è il carattere autentico che porterà sul tetto del mondo, consapevole e fiera delle sue origini. “Penso di essere una donna sicula al 100%, con corpo e carattere propri della terra in cui sono nata: calda, passionale, determinata e travolgente. Insomma uno stile e un carattere centrato sui valori forti della famiglia e degli affetti, con rispetto alla tradizione ma allo stesso tempo al passo con i tempi odierni”, ma anche “la solarità, positività e genuinità”, perché anche se il concorso richiede preparazione e concentrazione, per Viviana “essere sé stessi paga più di ogni altra cosa”, come afferma in modo convinto.

Eppure non basta soltanto il dono della bellezza per partecipare ed eccellere in un concorso come Miss Universo, ma servono anche tanto sacrificio e preparazione, come ribadisce anche la giovane miss: “a volte le persone non immaginano quanto lavoro ci sia dietro, dalla preparazione atletica, alla cura dell’alimentazione ma anche il lavoro sul portamento e la posa fotografica, gli esercizi per migliorare l’autostima, lo studio per imparare la lingua e poi tantissime altre variabili da tenere sotto controllo. Sicuramente sono consapevole del dono che ho ricevuto, per questo credo che tutto debba essere affrontato con il sorriso, con passione e determinazione. Però anche voglia di lavorare con sacrificio e umiltà”.

La candidatura al concorso di bellezza è nata un po' per caso, “una chiacchierata con i promotori del concorso e il sì strappato all’ultimo momento che ha rappresentato l’inizio di questa grande avventura - racconta emozionata Viviana - anche se Miss Universo è sempre stato un sogno da bambina per il messaggio che trasmette alle giovani donne di intraprendenza, di cura della bellezza esteriore e interiore. Anche di ispirazione per essere consapevoli che la bellezza è un dono di Dio ma è importante non omologarsi e trovare in sé stessi un riferimento per avere una propria personalità. Il mio aspetto fisico non è mai stato fonte di discriminazione - aggiunge - però a tal proposito invito tutte le donne che si sentono insicure del proprio corpo di comprendere che ognuna di noi ha una propria bellezza che la distingue dalle altre. Miglioratevi se potete ma non cambiate solo perché qualcuno ve l’ha chiesto, al contrario fareste un danno al vostro corpo e al vostro spirito.”

La Miss Universo Italy Viviana Vizzini è una giovane molto attiva, è sportiva, ha tanti interessi tra i quali la moda, sta terminando il percorso di studi in Scienze della comunicazione digital marketing. Dopo gli studi, sul futuro ha le idee chiare: “Mi vedo alla conduzione di qualche programma. Felice e indipendente. Sposare l’uomo dei miei sogni. Una bella famiglia e tanti bambini.”

Vive a Milano ma attualmente si trova a Caltanissetta, eppure con la sua città di origine ha un rapporto particolare: “La mia è stata un’adolescenza movimentata. La mia città mi è sempre stata stretta, ma nello stesso tempo ne sono molto affezionata. Nonostante mi sia allontanata subito dopo il diploma per la mia formazione, ogni volta che rientro ritrovo il calore e l’amore che ho lasciato”.

La giovane Viviana Vizzini (nata il 6 giugno del 1993, da papà Giuseppe, imprenditore, e mamma Assunta Piras, insegnante) è la prima nissena ad arrivare così in alto in un concorso di bellezza, anche per questo in molti sono con il fiato sospeso in attesa dell’esito finale dei mondiali di Las Vegas, per un concorso che ancora non è mai stato vinto da un’italiana. “Spero che i miei concittadini siano orgogliosi e mi sostengano alla finale di Las Vegas!”. (Giulio Scarantino - La Sicilia.it)



