Da Caltanissetta a Catania, il "Ruggero Settimo" ha partecipato all'Italian Model United Nations

Ogni studente ha rappresentato un Paese e le sue posizioni affrontando i temi più caldi

Redazione

Dal 10 al 12 gennaio del 2022 a Catania alcuni studenti del Liceo Classico, Linguistico, Coreutico "Ruggero Settimo", diretto da Irene Cinzia Maria Collerone, si sono cimentati in un’esperienza tanto educativa quanto appassionante: l’Italian Model United Nations, una simulazione delle sedute delle Nazioni Unite in cui ogni studente si trova a rappresentare un paese e le sue posizioni su temi caldi quali l’educazione, l’economia, l’ambiente. Gli studenti sono stati divisi in commissioni, nelle quali i delegati avrebbero dovuto approfondire un argomento differente così da arrivare ad una decisione unanime, una risoluzione, la draft resolution, proposta concreta per risolvere il problema. Come una vera e propria sessione dell'Onu, tutta in lingua inglese.

Il tema centrale è stato la biodiversità e ogni commissione lo ha affrontato da un preciso punto di vista. Gli studenti si sono preparati a scuola, con un apposito corso, e poi hanno svolto autonomamente ricerche per documentarsi sul paese loro assegnato. L'esperienza IMUN è stata interessante, istruttiva, da ricordare e da raccontare. Tre giorni di intensa socialità, in assoluta sicurezza, quasi dimenticata in questo tragico periodo pandemico. Un breve momento in cui interagire con altri coetanei, con tanta voglia di migliorare e di mettersi in gioco.

A conclusione dell'esperienza alcuni studenti hanno ricevuto attestati di honourable mention per la qualità dei loro lavori: Vecchione Ilenia di 5 BL, Randisi Alessandra di 3CL.Polizzi Maria Sofia e Giacomo Geraci della 4AC,.Benedetta Riggi e Arnone Andrea della 4BC. L'attività è coordinata dalla prof.ssa Palma Plumeri.



