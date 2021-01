Cronaca 724

Da Caltanissetta a Canicattì in cerca di prostitute: sanzionati per aver violato il coprifuoco

Gli agenti, ritenendo ingiustificata la motivazione, hanno contestato ai tre giovani, già gravati da precedenti penali, pesanti sanzioni amministrative

Redazione

13 Gennaio 2021 14:41

Tre giovani di una città della provincia di Caltanissetta sono stati fermati dalla polizia in piena notte a Canicattì, durante il coprifuoco. I tre hanno motivato la loro uscita affermando che erano alla ricerca di prostitute.Gli agenti, ritenendo ingiustificata la motivazione, hanno contestato ai tre giovani, già gravati da precedenti penali, pesanti sanzioni amministrative e sono stati proposti per la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio che comporterà inevitabilmente il divieto di ritorno nel comune di Canicattì.





Tre giovani di una città della provincia di Caltanissetta sono stati fermati dalla polizia in piena notte a Canicattì, durante il coprifuoco. I tre hanno motivato la loro uscita affermando che erano alla ricerca di prostitute.Gli agenti, ritenendo ingiustificata la motivazione, hanno contestato ai tre giovani, già gravati da precedenti penali, pesanti sanzioni amministrative e sono stati proposti per la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio che comporterà inevitabilmente il divieto di ritorno nel comune di Canicattì.





News Successiva Familiari di un paziente fanno irruzione nel reparto Covid: tre denunciati a Palermo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare