Cyberbullismo e sexting, lezione di cittadinanza digitale per gli studenti del "Vittorini" di Gela

Si tratta di una nuova attività promossa dall'Interact Club e che ha coinvolto diversi studenti

Una nuova attività per i ragazzi dell'Interact Club di Gela, questa volta a livello scolastico. La fascia giovanile del Rotary si è infatti occupata dell’organizzazione e della pianificazione di un evento che ha coinvolto tutti gli studenti del Liceo Scientifico e Linguistico Elio Vittorini di Gela. Di fatti, per questa mattina i ragazzi hanno coordinato, con l'aiuto di alcuni docenti dell'istituto, una videoconferenza che ha avuto l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti, collegati a distanza dalle proprie classi, sui temi del cyberbullismo e sexting.

La conferenza ha beneficiato della presenza del presidente dell'AICS Andrea Bilotto e della Vice-presidente Dottoressa Maria Alairo, collegati a distanza. Gli alunni hanno potuto usufruire della conoscenza degli esperti per poter porre domande e avere chiarimenti sulle tematiche sopra citate. Si sono interrogati su come poter aumentare la consapevolezza del sé all'interno delle realtà virtuali che oramai circondano la vita di tutti, sentendosi coinvolti e toccati da questi argomenti.



