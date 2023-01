Politica 179

Cure riabilitative nel nisseno, Mancuso (FI): "Vicino alle famiglie dei disabili in attesa"

"Faccio appello - dice il deputato - al buonsenso dell’Asp territoriale per risolvere la criticità in tempi celeri"

Redazione

“Sono vicino ai disabili e i loro familiari che giustamente protestano per le lunghe attese in merito alle cure riabilitative nelle strutture preposte. Specie nel comprensorio a cui fa capo Gela e dove risiede metà della popolazione nissena, sono pochi i servizi erogati. Tra gli aventi di diritto anche tanti minori. Occorre che si prenda atto di tale carenza per ampliare le prestazioni. Faccio pertanto appello al buonsenso dell’Asp nissena, la quale saprà certamente orientare su tale versante una scelta che coinvolge oltre 400 beneficiari in lista per ricevere le cure riabilitative”. Lo afferma in una nota il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso.



