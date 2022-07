Eventi 79

Cultura, domani a Gela l'inaugurazione della mostra "Ulisse in Sicilia"

La protagonista della mostra è la nave greca arcaica, la più antica al mondo

Redazione

Domani, venerdì 22 luglio, alle 18, all’interno del Parco archeologico di Bosco Littorio di Gela, sarà inaugurata la mostra “Ulisse in Sicilia. I luoghi del Mito”, organizzata dalla Regione Siciliana, in collaborazione con il Comune di Gela.

L'esposizione racconta il passaggio dell'eroe greco in Sicilia in otto sezioni tematiche, con oltre 80 reperti provenienti da musei regionali, nazionali ed esteri. Opera centrale della mostra è la “Nave di Gela", databile tra il VI e il V secolo avanti Cristo, rinvenuta nei fondali antistanti la costa della cittadina rivierasca, che per la prima volta viene ricomposta ed esposta al pubblico in Sicilia.



