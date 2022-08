Cronaca 462

Cultura, sport, animali, centro storico e sviluppo economico: a Caltanissetta possono presentare progetti cittadini sopra i 16 anni

Il Comune metterà a disposizione 40mila euro, vale a dire 8mila euro per ogni progetto approvato

Redazione

"Ha preso il via la seconda fase del Bilancio partecipativo 2022! I cittadini residenti a Caltanissetta, che abbiano già compiuto almeno 16 anni, potranno presentare proposte di progetto in cinque ambiti: cultura; cura e bellezza del centro storico; sport; sviluppo economico; tutela e benessere degli animali. I fondi totali messi a disposizione sono 40.000, 8000 per ogni singolo progetto. Sono sicuro che i nisseni non mi deluderanno: creatività, talento e voglia di migliorare la città saranno gli ingredienti vincenti per chi vorrà mettere in campo le sue competenze e portare a Caltanissetta innovazione e nuovi stimoli!". A scriverlo sulla propria pagina facebook il sindaco Roberto Gambino. Per presentare le proposte progettuali c'è tempo fino al 15 settembre! Leggete di più qui: https://comune.caltanissetta.it/.../invito-ai-cittadini.../



