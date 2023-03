Politica 158

Cultura, il ministro Sangiuliano: "Nuovi concorsi per la Soprintendenza"

"Stiamo lavorando - assicura il ministro - per nuovi concorsi soprattutto per assumere figure di elevato contenuto professionale: ingegneri, architetti, chimici e fisici"



"Noi in appena tre mesi abbiamo bandito un concorso nazionale per 518 posti per varie figure di esperti e abbiamo fatto scorrere varie graduatorie". Così, per quanto riguarda il personale di Soprintendenze e Fondazioni, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in un'intervista al Messaggero Veneto e a il Piccolo. Oggi Sangiuliano sarà in visita a Gorizia, Nova Gorica (Slovenia), Aquileia e Trieste: "Stiamo lavorando - assicura il ministro - per nuovi concorsi soprattutto per assumere figure di elevato contenuto professionale: ingegneri, architetti, chimici e fisici". Soffermandosi sulla scelta di Nova Gorica e Gorizia a Capitale europea della cultura nel 2025, il ministro fa sapere di averne parlato "personalmente con il commissario europeo alla Cultura, Mariya Gabriel, sottolineando il significato storico della candidatura congiunta per l'Unione europea e lei mi ha assicurato sia il sostegno sia la sua partecipazione a un evento preparatorio che potremo organizzare a un anno dall'inaugurazione".



