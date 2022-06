Eventi 108

Cultura, la deputata Ketty Damante (M5S) promuove la storia e le bellezze di Gela all'Ars

La deputata gelese dona alla Biblioteca di Palazzo dei Normanni il libro di Mulè e i quadri originali di Occhipinti

Redazione

La deputata gelese dona alla Biblioteca di Palazzo dei Normanni il libro del professore Nuccio Mulè: Avvenimenti e personaggi della storia di Gela. Per due settimane in mostra anche i quadri originali del maestro Occhipinti. Presente sindaco e autorità. Ketty Damante: “Raccontiamo una Gela piena di storia e bellezza”.

E’ stato donato nelle scorse ore alla prestigiosa Biblioteca di Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palermo, il libro del professore Nuccio Mulè: Avvenimenti e personaggi della storia di Gela. L’iniziativa è stata organizzata dalla deputata regionale del Movimento 5 Stelle Ketty Damante ed ha come obiettivo la divulgazione della storia di Gela e delle sue bellezze.

“Dobbiamo colmare il debito di immagine che ha questa città. Chi ha l’onere e l’onore di ricoprire cariche pubbliche ha il preciso dovere di raccontare anche il bello del nostro territorio. La bellezza attrae ed è fonte di sviluppo ed economia grazie al turismo. Gela non è solo la città degli scempi ambientali, ma è anche e soprattutto città di storia, archeologia, cultura e tradizione. È stato un onore, insieme, provare a raccontare una Gela diversa da quella che forse siamo abituati a conoscere. Una Gela piena di storia e cultura”. La mostra racconta attraverso le tavole di Antonio Occhipinti e le parole del professore Mulè Nuccio, i 27 anni della nostra amata Gela. Una raccolta diventata anche un libro grazie all'aiuto di Ecoplast srl dei fratelli Gatto e tradotta anche in inglese grazie al contributo volontario di Tiziana Finocchiaro.

“Un ringraziamento speciale - continua Damante - va anche al maestro Occhipinti e la FIDAS GELA per la gentile concessione dei quadri”. Per due settimane, sempre in Biblioteca, esposizione di una selezione di quadri originali del maestro Occhipinti che nella sua versione cartacea, arricchiscono la cronistoria narrata proprio da Mulè nel suo libro. All'inaugurazione erano presenti il sindaco di Gela Lucio Greco, il presidente del consiglio comunale Totò Sammito, il Dott. Giorgio Martorana, responsabile della Biblioteca e diversi deputati ARS.



