Cultura: con una grande "Festa a palazzo" è stata inaugurata la nuova ala del maestoso Palazzo Moncada a Caltanissetta

Si rafforza il polo culturale insieme a biblioteca comunale e al Teatro Regina Margherita

Redazione

Una grande festa della cultura e dell’arte per l'apertura della nuova ala dello storico Palazzo Moncada a Caltanissetta che, assieme alla Biblioteca comunale e al vicino Teatro Regina Margherita è componente essenziale del polo culturale della città nissena al centro della Sicilia. Per la “festa a palazzo”, come è stata chiamata l’iniziativa inaugurale, sono stati coinvolti tantissimi artisti e performer che hanno regalato a grandi e piccoli una serata all'insegna della fantasia e dell'allegria.

Con la partecipazione del Corpo Bandistico Musicale “Verdi” di Caltanissetta e di oltre 30 artisti tra ballerini, poeti, giocolieri, cantanti, attori e tanti altri, con la partecipazione anche degli allievi del Liceo Statale Coreutico “Ruggero Settimo”, con la regia di Marco Savatteri, tra installazioni artistiche e luminose molto suggestive, Palazzo Moncada, tornato a risplendere in tutta la sua magnificenza, è stato vissuto da cittadini, visitatori e turisti in modo molto coinvolgente.

Spettacolari anche le performance di fuochi che all'esterno hanno affascinato e stupito i tanti partecipanti in un gioco di luci che ha colorato Caltanissetta di voglia di condivisione gioiosa della bellezza che questo territorio possiede e può offrire. Una performance dal taglio internazionale che ha acceso il cuore della Sicilia e che ha un valore molto importante. Un palazzo del '600 che è rimasto incompiuto e che ora è stato consegnato in tutta la sua interezza alla città, con il proposito che possa essere un luogo di riferimento per la cultura e per l'arte in tutta la Sicilia.

La festa interattiva ha permesso agli spettatori di immergersi in un'atmosfera che ha regalato molteplici suggestioni a fianco anche della mostra di Salvo Bonnici, inaugurata già sabato sera, con oltre 100 opere esposte. “Decine e decine di artisti hanno animato queste bellissime sale di Palazzo Moncada - commenta l'assessore alla Cultura Marcella Natale - un palazzo del '600 che è rimasto incompiuto e che ora è stato consegnato in tutta la sua interezza alla città, con il proposito che possa essere un luogo di riferimento per la cultura e per l'arte in tutta la Sicilia. In questo modo si rafforza l'offerta culturale della città di Caltanissetta grazie al polo culturale formato da Palazzo Moncada, dalla Biblioteca comunale Scarabelli e dal Teatro Regina Margherita. E proprio in queste ore è arrivata un'ottima notizia per la nostra biblioteca, quasi 500 mila euro di finanziamento che ci aiuterà a raggiungere tre ulteriori obiettivi: miglioramento delle condizioni di visita, miglioramento dell'accessibilità, aumento del coinvolgimento della comunità nella vita della biblioteca”.

Una festa interattiva, quella svolta a Palazzo Moncada, che ha permesso agli spettatori di immergersi in un'atmosfera che ha regalato molteplici suggestioni. “Abbiamo voluto vivificare ogni ambiente - commenta il regista Marco Savatteri - è stato emozionante perché questo palazzo secolare in qualche modo è tornato in vita attraverso l'arte, la musica, le performance estemporanee di trenta artisti che hanno regalato la loro arte per dare un segnale di rinascita. In tempi post pandemia per noi è fondamentale mandare il messaggio che la cultura possa realmente stimolare la gente a stare meglio e, anche al di là del teatro, un palazzo meraviglioso come Palazzo Moncada può diventare contenitore di arte e performance diverse, per abbracciarci insieme nell'arte”.



