Cuccia per animali rubata a Gela e ritrovata, il sindaco: "Ringrazio la polizia"

La polizia è riuscita a risalire all'autore del furto, grazie alle telecamere di videosorveglianza

“Non possiamo che ringraziare la Polizia di Stato e i suoi dirigenti per il modo in cui hanno preso a cuore questa faccenda e per la velocità con la quale hanno avviato e condotto le indagini, arrivando al ritrovamento della cuccia rubata lo scorso fine settimana”. Così il Sindaco Lucio Greco e l’assessore con delega alla protezione degli animali, Giuseppe Licata, che questa mattina, insieme alle referenti delle associazioni animaliste, hanno rimesso al proprio posto, nei pressi del tribunale di Gela, una delle cucce che l’amministrazione comunale aveva fatto realizzare e aveva distribuito in vari quartieri della città.

Fondamentali per arrivare all’individuazione del responsabile sono state le telecamere di videosorveglianza, numerose in quella zona, che hanno ripreso l’intero furto. “E’ sicuramente un episodio spiacevole, che non deve più accadere - proseguono gli amministratori - ma la macchina della solidarietà che si è messa in moto, insieme all’indignazione per il gesto e all’attenzione da parte delle forze dell’ordine, ci ha permesso di far tornare in tempi rapidi la cuccia al suo posto. Un ringraziamento speciale va alla Polizia, per il modo in cui gestisce una città complessa come Gela e che ha colto il significato profondo della nostra iniziativa, finalizzata a far crescere il senso civico, l’educazione e la sensibilità verso le tematiche animaliste. Grazie anche alla Ghelas, che ci ha messo a disposizione un mezzo per trasportare la cuccia”.



