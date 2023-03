Cronaca 155

Cs Codici e Forum in aula a Palermo per costituirsi parte civile nel processo a Messina Denaro

I procedimenti costituiscono uno stralcio dei processi Anno Zero e Hydi, i cui imputati sono stati giudicati in separati giudizi

Redazione

L’associazione Codici ed il Forum delle Associazioni Antiusura saranno domani in aula al Tribunale di Palermo per costituirsi parte civile nel processo contro Matteo Messina Denaro. “All’udienza di domani dinanzi il Gup del Tribunale di Palermo – dichiara l’avvocato Giovanni Crimi, rappresentante dell’associazione Codici – verranno trattati due procedimenti penali a carico di Messina Denaro, imputato di associazione di tipo mafioso. I procedimenti costituiscono uno stralcio dei processi Anno Zero e Hydi, i cui imputati, tranne Messina Denaro, sono stati giudicati in separati giudizi. Si tratta di reati commessi in provincia di Trapani e nella Sicilia Occidentale”.

“L’impegno dell’associazione per la legalità continua – aggiunge Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, in aula così come nelle scuole e tra la società civile. Riteniamo, infatti, che oltre alle azioni legali a tutela delle vittime ed a sostegno del lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, sono fondamentali le attività per sensibilizzare i cittadini, a partire dai giovani. Il ruolo dei cittadini nella lotta alla mafia, infatti, è importantissimo e per questo continueremo a percorrere queste strade, da una parte l’attività legale e dall’altra l’opera di sensibilizzazione dei cittadini”.



© Riproduzione riservata

