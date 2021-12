Cronaca 323

Crollo di Ravanusa, ritrovato anche il corpo di Giuseppe: era accanto a quello del padre Calogero

Trovato senza vita anche il corpo dell'ultimo disperso. Si tratta di Giuseppe, aveva 33 anni

Redazione

E' stato trovato dai vigili del fuoco anche il corpo dell’ultimo disperso dell’esplosione a Ravanusa: si tratta di Giuseppe Carmina, 33 anni. Il corpo era vicino a quello del padre Calogero, di 60, in quello che era il garage della palazzina crollata. Per domani è stato proclamato ad Agrigento il lutto cittadino, in memoria delle vittime di Ravanusa. La città dei Templi si stringe alla comunità dell’Agrigentino in questo momento di grande dolore «per esprimere cordoglio e partecipazione al sindaco e all’amministrazione comunale».

Domani saranno spente tutte le luminarie. Le bandiere degli edifici pubblici comunali verranno esposte a mezz’asta. Il sindaco Francesco Miccichè invita le attività produttive cittadine a non accendere gli addobbi natalizi delle loro attività. Sarà osservato, in tutti i luoghi pubblici, alle ore 12, un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia.(Gds.it)



