Crollo del ponte sul Sosio, domani sopralluogo del Genio civile

A disporre l'ispezione incaricando il dipartimento regionale Tecnico, nell'immediatezza dell'accaduto, è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò

È fissato per domani (martedì 20 dicembre) il sopralluogo che gli uffici del Genio civile di Palermo e Agrigento effettueranno tra i Comuni di Chiusa Sclafani e Burgio, dove nella notte tra giovedì e venerdì scorsi sono crollate due arcate dello storico ponte "Tredici Luci" che attraversa il fiume Sosio. A disporre l'ispezione incaricando il dipartimento regionale Tecnico, nell'immediatezza dell'accaduto, è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò. Un sopralluogo nella zona oggetto del crollo per «valutare i danni - aveva spiegato l'esponente del governo Schifani - e stimare le modalità di intervento per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile». (Foto Corrieredisciacca.it)



