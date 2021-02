Attualita 206

Crollo del controsoffitto alla scuola "Verga" di Gela, al via lavori di manutenzione in tutto l'istituto

Le lezioni proseguiranno regolarmente. Inevitabilmente ci sarà qualche piccolo disagio ma i lavori andranno avanti

Redazione

17 Febbraio 2021 15:39

Circa due anni fa il crollo di parte del controsoffitto del plesso centrale dell'istituto comprensivo Giovanni Verga, a Macchitella, per fortuna senza gravi conseguenze. In quel periodo, l'Ente era ancora commissariato e, dopo l'insediamento dell'amministrazione Greco, l'assessore all'Istruzione Cristian Malluzzo si è subito messo a lavoro per ripristinare lo stato dei luoghi e permettere ad alunni e docenti di frequentare la scuola in tutta sicurezza. Questa mattina l'inizio dei lavori, finanziati con 200mila euro circa di fondi strutturali europei e che dureranno meno di un mese.Subito dopo il cedimento, gli uffici comunali, per motivi di sicurezza, avevano deciso di procedere con lo smantellamento di tutto il controsoffitto rimasto, che poteva essere ammalorato. Pertanto, i lavori appena iniziati interesseranno l'intero immobile, aule comprese. Le lezioni, comunque, continueranno in presenza. “Dopo tanta DAD dovuta al Covid, - ha spiegato la dirigente Viviana Aldisio – non volevamo che, anche per questo motivo, i nostri alunni restassero a casa. Ci siamo organizzati con le turnazioni e siamo pronti. Inevitabilmente, ci sarà qualche piccolo disagio ma siamo molto contenti del fatto che l'amministrazione e il Sindaco Lucio Greco abbiano mantenuto gli impegni presi. Gli ultimi due anni sono stati un po' difficili, e questo è un segnale importante di attenzione al mondo della scuola”.

L'assessore Cristian Malluzzo ha voluto rimarcare come sia stato possibile arrivare all'avvio dei lavori grazie ad un attento lavoro di programmazione e di reperimento di fondi in sinergia con gli uffici del settore Lavori Pubblici, proprio come era avvenuto per gli interventi portati avanti in estate in tutti i plessi di competenza comunale. “Il nostro obiettivo – ha detto - è quello di rivalutare e rifunzionalizzare tutti gli spazi scolastici, mettendoli in sicurezza. Per questo, ultimato l'intervento alla Verga, non escludo lavori in altre scuole che mostrano criticità dovute ad infiltrazioni di acqua. Non vogliamo più inseguire le emergenze, ma programmare ed intervenire in tempo, soprattutto per evitare nuovi crolli. Alla Verga – ha concluso – metteremo in sicurezza tutte le aule, gli uffici e le aree comuni e, contemporaneamente, procederemo con l'efficientamento energetico perchè i punti luce verranno sostituiti con impianti a led di ultima generazione”.



