Crollo all'interno della scuola "Verga" di Serradifalco, procura e parte civile chiedono conferma della sentenza di primo grado

In primo grado erano stati condannati a 2 anni il legale rappresentante dell'impresa che stava eseguendo la ristrutturazione, il direttore dei lavori, il responsabile della sicurezza e il capo cantiere

Redazione

Si è tenuta, davanti alla II Sezione Penale della Corte di Appello di Caltanissetta, l'udienza del processo a carico degli imputati per il crollo della Scuola Verga di Serradifalco. Nel 2011 una parte dell'edificio scolastico crollava, fortunatamente quando era deserto, durante l'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione appaltati a una ditta del catanese. La Procura di Caltanissetta aprì un'indagine che portò al rinvio a giudizio del legale rappresentante dell'impresa, del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza e del capo cantiere. Il Comune di Serradifalco, proprietario dell'edificio e stazione appaltante, si costituì parte civile con l'avvocato Antonio Onofrio Campione per chiedere il risarcimento dei danni.

Il 19 marzo 2021 il Tribunale Penale di Caltanissetta (Giudice Mastroieni) condannò gli imputati alla pena di due anni e al risarcimento dei danni in favore del Comune. Gli imputati hanno proposto appello e dopo un'ampia istruttoria, culminata con l'audizione del consulente tecnico della Corte e dei consulenti delle parti, ha dato inizio alla discussione. Nell'ultima udienza hanno discusso la Procura Generale, che tramite il pg Antonino Patti ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, e la parte civile che tramite l'Avvocato Campione ha chiesto anch'essa la conferma della sentenza e del risarcimento dei danni.

La Corte, presieduta dal Presidente Maria Giannazzo, ha fissato per il 20 febbraio e per il 13 marzo 2023 le udienze per le arringhe dei difensori (Avvocati Giuseppe Dacquì, Tommaso Tamburino, Felice Giuffrè e Maria Donata Licata) e infine per il 17 aprile 2023 per eventuali repliche, Subito dopo entrerà in camera di consiglio per emettere la sentenza. Comunque andrà, non è difficile prevedere un approdo in Cassazione.



