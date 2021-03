Cronaca 558

Crollo ala della scuola "Verga" di Serradifalco: quattro condannati. Al Comune una provvisionale di 100 mila euro

Il Comune di Serradifalco si era costituito parte civile con l’Avv. Antonio Campione e ha ottenuto il diritto al risarcimento dei danni da liquidarsi nella sede civile

20 Marzo 2021 13:53

Con la sentenza pronunciata ieri sera dal Giudice Monocratico Tiziana Mastroieni, il Tribunale Penale di Caltanissetta ha condannato gli imputati per il crollo dell’ala della Scuola Giovanni Verga di Serradifalco, avvenuto nel 2011. Si tratta di Pietro Garrasi, Gaetano Cordaro, Nunzio Anicito e Franz Di Bella. Assolto invece l’altro imputato Salvatore La Spina. Il Comune di Serradifalco si era costituito parte civile con l’Avv. Antonio Campione (a sinistra nella foto) e ha ottenuto il diritto al risarcimento dei danni da liquidarsi nella sede civile ma anche una provvisionale di 100.000 euro. Ricordiamo che alla fine del 2010 la società "Di Bella Srl" iniziò alcuni lavori di ristrutturazione della scuola ma, nel gennaio 2011, durante questi lavori, tutta l’ala crollò improvvisamente senza fare per fortuna vittime.

Ne seguì un’indagine penale alla fine della quale la Procura rinviò a giudizio tutti gli indagati per i reati previsti dagli artt. 113, 434 e 449 del Codice Penale. Dopo un lungo dibattimento, nel quale è stata esperita una consulenza tecnica d’ufficio per accertare le responsabilità del crollo, la sentenza di ieri ha messo un promo punto fermo. Il Sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio (nella foto a destra) ha espresso soddisfazione per la sentenza e ha ribadito che l’operato dell’Ufficio Tecnico, contestato dalla difesa degli imputati, è stato corretto e conforme alla normativa. La motivazione sarà depositata entro novanta giorni.



