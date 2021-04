Attualita 183

Crollo a Gela di un tratto del pontile sbarcatoio: si va verso il recupero della struttura

Si sta facendo di tutto per salvare ciò che rappresenta un simbolo per la città. Ieri ancora un sopralluogo

Redazione

24 Aprile 2021 10:04

Il sindaco di Gela Lucio Greco si dice soddisfatto del sopralluogo e del successivo incontro di ieri mattina, incentrati sul futuro del pontile sbarcatoio, alla presenza di Genio Civile, Guardia Costiera, Demanio Marittimo, dipartimento regionale alle infrastrutture e Sovrintendenza. Nonostante non siano mancate le divergenze, qualcuna anche su chi sia il reale concessionario della struttura, alla fine l'idea di procedere all'abbattimento sic et simpliciter sembra sia stata momentaneamente accantonata. E' passata, insomma, la linea dell'amministrazione comunale, o meglio, si proverà a vedere se sussistono le condizioni per salvare il pontile sbarcatoio, recuperandolo, mettendolo in sicurezza e riqualificandolo.

I prossimi passi da fare saranno la perizia tecnica, fondamentale per comprendere il reale stato di ammaloramento del pontile dal punto di vista statico, l'analisi e la comparazione dei costi. Solo dopo aver capito quanto costerebbe la demolizione, con conseguente trasferimento degli inerti in discarica, e quanto, invece, l'adeguamento e il consolidamento del pontile, si potrà addivenire ad una decisione. “Entro la prossima settimana, - fa sapere il Sindaco Lucio Greco – formalizzeremo le richieste che ci riguardano come Comune, in modo che si possa disporre l'avvio della consulenza tecnica.

Successivamente, in base a quello che emergerà, stabiliremo il da farsi, forti anche del sostegno delle associazioni e degli enti incontrati giovedì, molto attivi sul nostro territorio e che si spendono per il recupero di beni di rilevanza storica. Noi crediamo fermamente che il pontile sbarcatoio sia da annoverare tra questi, e interpelleremo anche il Ministero per i Beni Culturali se dovesse essere necessario. Non permetteremo che per mettere in sicurezza quella zona si proceda all'abbattimento, senza valutare altre soluzioni. Di fronte alla nostra determinata opposizione all'ipotesi della demolizione, ieri mattina alla fine si è potuto dialogare, e sulla strada delle scelte concertate intendiamo proseguire”.



Il sindaco di Gela Lucio Greco si dice soddisfatto del sopralluogo e del successivo incontro di ieri mattina, incentrati sul futuro del pontile sbarcatoio, alla presenza di Genio Civile, Guardia Costiera, Demanio Marittimo, dipartimento regionale alle infrastrutture e Sovrintendenza. Nonostante non siano mancate le divergenze, qualcuna anche su chi sia il reale concessionario della struttura, alla fine l'idea di procedere all'abbattimento sic et simpliciter sembra sia stata momentaneamente accantonata. E' passata, insomma, la linea dell'amministrazione comunale, o meglio, si proverà a vedere se sussistono le condizioni per salvare il pontile sbarcatoio, recuperandolo, mettendolo in sicurezza e riqualificandolo. I prossimi passi da fare saranno la perizia tecnica, fondamentale per comprendere il reale stato di ammaloramento del pontile dal punto di vista statico, l'analisi e la comparazione dei costi. Solo dopo aver capito quanto costerebbe la demolizione, con conseguente trasferimento degli inerti in discarica, e quanto, invece, l'adeguamento e il consolidamento del pontile, si potrà addivenire ad una decisione. "Entro la prossima settimana, - fa sapere il Sindaco Lucio Greco - formalizzeremo le richieste che ci riguardano come Comune, in modo che si possa disporre l'avvio della consulenza tecnica. Successivamente, in base a quello che emergerà, stabiliremo il da farsi, forti anche del sostegno delle associazioni e degli enti incontrati giovedì, molto attivi sul nostro territorio e che si spendono per il recupero di beni di rilevanza storica. Noi crediamo fermamente che il pontile sbarcatoio sia da annoverare tra questi, e interpelleremo anche il Ministero per i Beni Culturali se dovesse essere necessario. Non permetteremo che per mettere in sicurezza quella zona si proceda all'abbattimento, senza valutare altre soluzioni. Di fronte alla nostra determinata opposizione all'ipotesi della demolizione, ieri mattina alla fine si è potuto dialogare, e sulla strada delle scelte concertate intendiamo proseguire".

Ti potrebbero interessare