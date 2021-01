Cronaca 105

Crollo a Gela di un tratto del pontile sbarcatoio: Capitaneria di Porto effettua sopralluogo

Dopo anni di abbandono erano stati finanziati 400 mila euro per quella struttura in cemento armato, tra le prime costruite a Gela nei primi del Novecento

Redazione

07 Gennaio 2021 15:53

La Capitaneria di Porto di Gela, stamane, a bordo di una motovedetta ha effettuato un sopralluogo sul tratto crollato del pontile sbarcatoio. Del crollo è stato interessato l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente e l’Amministrazione comunale per l’interdizione dell’intera struttura. Dopo anni di abbandono erano stati finanziati 400 mila euro per quella struttura in cemento armato, tra le prime costruite a Gela nei primi del Novecento, protagonista anche dello sbarco degli Alleati nella Seconda guerra mondiale. Da anni era inagibile.



