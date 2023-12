Cronaca 243

Crolla il tetto di un impianto sportivo durante una gara di pattinaggio: 13 morti in Argentina

Le forti piogge e il vento a oltre 140 km/h hanno causato il cedimento del tetto di un impianto

Redazione

Sui social alcuni testimoni lo chiamano “tornado” per la potenza dei venti. La tempesta ha provocato 13 morti a casua del crollo del tetto di un club sportivo in Argentina. L’incidente è avvenuto nella città portuale di Bahia Blanca. Le forti piogge e il vento a oltre 140 km/h hanno causato il cedimento del tetto di un impianto dove si stava svolgendo una gara di pattinaggio, come hanno riferito fonti dell’ufficio del sindaco. “Purtroppo il servizio di emergenza conferma la morte di 13 persone nel club Bahiense del Norte”, ha comunicato il comune, aggiungendo che sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

In diverse zone della provincia è in vigore un’allerta meteo arancione. Il presidente argentino Javier Milei si è rammaricato “profondamente” per la perdita di vite umane e ha inviato le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. Allo stesso tempo, ha chiesto a coloro che si trovano nelle zone a rischio di restare nelle proprie case.



