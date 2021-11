Attualita 174

Croce Rossa, esami superati per 15 nuovi volontari: attivato il gruppo di Bompensiere e Serradifalco

Il referente del gruppo è Salvatore Maria Saia, che è già in Croce Rossa da qualche anno

Redazione

08 Novembre 2021 13:04

Si sono svolti sabato 06 novembre 2021 a Bompensiere gli esami del corso di reclutamento della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta, corso attivato per il gruppo di Bompensiere e Serradifalco. La commissione d’esame presieduta dal vice presidente del comitato dott.ssa Laura Russo e con l’istruttrice di diritto internazionale umanitario ed ispettrice del corpo delle Infermiere Volontarie Santina Sonia Bognanni ed il direttore del corso Dott. Giuseppe Di Vanni.

Sono stati quindici i volontari che hanno brillantemente superato l’esame dando vita al gruppo dei volontari della Croce Rossa di Bompensiere di cui è referente di sede il Dott. Salvatore Maria Saia, detto Totino, che è già in Croce Rossa da qualche anno e che si è fortemente scommesso per la nascita di questo gruppo di volontari. Presente alla cerimonia di proclamazione anche il sindaco Salvatore Virciglio anche lui motore trainante di questa esperienza che ne ha sottolineato l’importanza sociale.

I volontari dovranno adesso iniziare un percorso di tirocinio da svolgere in affiancamento a Caltanissetta per conoscere le realtà e poter importare all’interno della propria comunità l’esperienza. Sono molto contento di questo risultato – dice Piave – è una scommessa che con Totino Saia avevamo da qualche anno, ma per varie motivazioni, covid compreso, non siamo riusciti ad effettuare nel tempo. Siamo stati anche criticati su questa scelta di fare un gruppo di volontari in una comunità di 550 anime, ma personalmente ritengo che proprio nelle comunità più piccole i volontari possono dare il meglio con piccoli gesti di solidarietà nei confronti dei più deboli, dei vulnerabili che possono essere i loro stessi vicini di casa, magari anziani con i figli in altre regioni a lavorare. Sono certo che la sapiente opera di Totino Saia potrà essere da traino per questi giovanissimi volontari che hanno una enorme voglia di fare e di scommettersi. Ringrazio Giuseppe Di Vanni per la perfetta direzione del corso, e Laura Russo e Sonia Bognanni sempre precise e puntuali nello svolgimento delle loro mansioni.



