Croce Rossa Italiana e amministrazione comunale uniti per "Santa Caterina Solidale"

L'intesa è stata firmata per rafforzare le azioni di contrasto alla povertà e di inclusione sociale, coinvolti anche Caritas e Banco Alimentare

Redazione

07 Aprile 2023

La Croce Rossa Italiana di Caltanissetta Nicolò Piave ha sottoscritto con l’amministrazione comunale di Santa Caterina Villarmosa l’intesa per rafforzare le azioni di contrasto alla povertà e di inclusione sociale in collaborazione con la Caritas parrocchiale, il Banco Alimentare parrocchiale e l’amministrazione comunale Caterinese, che ne coordinerà le azioni.

La rete, fortemente voluta e promossa dall'Amministrazione Comunale ma convintamente "sposata" anche dagli altri soggetti, in particolare dalla Croce Rossa Italiana, consentirà di mettere a fattor comune dei quattro enti risorse umane, risorse economiche ed esigenze della comunità, in modo da rispondere alle varie necessità velocemente e in maniera integrata, ottimizzando le risorse ed aumentando la qualità e la quantità delle prestazioni. La convenzione è stata firmata, in presenza del Sindaco dott. Ippolito, dell'Assessore ai Servizi Sociali dott.ssa Lo Re e di alcuni Consiglieri Comunali, dall'assistente sociale del Comune dott.ssa Aleo, da padre Rosario Castiglione, dal presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta, Nicolò Piave, dal referente locale della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta Unità Territoriale di Santa Caterina Villarmosa Salvatore Favata.

I soggetti sottoscrittori hanno condiviso l’obiettivo e la volontà di operare in modo coordinato per contrastare fenomeni di emarginazione, esclusione sociale e povertà, e la necessità di consolidare reti locali di intervento in grado di rendere più efficaci l’azione dei diversi soggetti e più equo e razionale l’uso delle risorse, individuando nella lotta alla povertà e all’esclusione sociale una priorità condivisa e imprescindibile per il benessere e la coesione della comunità caterinese.

L’impegno della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta OdV all’interno della comunità di Santa Caterina Villarmosa – enuncia Nicolò Piave, Presidente della Croce Rossa Nissena - ha come obiettivo quello di agire in supporto degli individui che, trovandosi a vivere in una situazione di rischio e difficoltà sociale, costituiscono le fasce vulnerabili della nostra società. Come afferma la Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa, la vulnerabilità è un concetto dinamico e relativo, in stretta relazione con la capacità di un individuo o di una comunità di far fronte in un determinato momento a particolari minacce. La vulnerabilità può essere associata a certi elementi specifici della povertà, ma è anche propria di individui isolati, in situazioni di insicurezza ed indifesi da rischi, da shock e stress quotidiano; Inoltre la prevenzione e la riduzione della vulnerabilità, ed il potenziamento delle capacità richiedono una profonda conoscenza e comprensione della realtà locale; solo questa conoscenza, che i volontari CRI hanno in quanto formati con i corsi di Operatore Sociale Generico e Operatore Specializzato in sportello sociale, permette di concepire programmi adeguati e rispondenti in maniera precisa ai problemi. La nostra azione sul territorio è, quindi, spiega ancora Piave, volta a soddisfare le necessità e ad utilizzare al meglio le opportunità esistenti, migliorando così le condizioni materiali, psicologiche e sociali dei soggetti vulnerabili del territorio, permettendo loro di riprendere in mano la propria esistenza e condurre una vita in equilibrio e benessere. volontario.

I progetti e le strategie di intervento sono volti a curare gli interessi della popolazione tutta, con attenzione particolare ai soggetti che versano in maggiori difficoltà; Distribuzione alimentare e di prodotti farmaceutici con l’ausilio del personale competente. L’azione è svolta affinché i soggetti vulnerabili riescano a ritrovare una propria autonomia ed indipendenza. Tramite un’attenta analisi delle necessità dei collettivi vulnerabili, provvediamo a rispondere in maniera adeguata al soddisfacimento dei bisogni rilevati, attraverso un’azione concreta sia nella prevenzione dei rischi sia nel supporto alla risoluzione delle problematiche sociali.



