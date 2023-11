Salute 1038

Croce Rossa Caltanissetta, Noemi Mantione è la nuova referente della sala operativa provinciale

Classe 1995 è in possesso di svariati titoli e qualifiche in ambito emergenziale e operativo

Redazione

Importante nomina da parte del Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta nella seduta del 30 ottobre. Il consiglio, sotto la presidenza di Nicolò Piave, ha nominato all’unanimità dei presenti la Referente della Sala Operativa Provinciale la volontaria CRI Noemi Mantione. Classe 1995 ma da circa dieci anni volontaria della Croce Rossa in possesso di svariati titoli e qualifiche in ambito emergenziale ed operativo, ha sempre svolto con impegno e dedizione i ruoli affidatigli. Nell’ultimo periodo ha egregiamente coordinato ad interim il servizio il medesimo servizio, per tale ragione il Consiglio Direttivo ha deciso di affidargli questo delicatissimo incarico, con relativa deliberazione.

La Sala Operativa Provinciale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ha svolto innumerevoli servizi, trasversalmente a tutte le aree di intervento, da quelle emergenziali a quelle sociali. Negli ultimi tre anni la Sala Operativa Provinciale, precedentemente gestita da Christian Fenu oggi passato ad altri incarichi, ha fornito risposte concrete in particolare in periodo covid, dando seguito a centinaia di richieste quotidiane in merito alle necessità della popolazione, in ogni ambito e 24 ore su 24. Terminato il periodo covid la Sala Operativa Provinciale si è occupata della gestione dei turni e del personale adibito ai vari servizi.

"La nomina di Noemi, ai quali vanno i migliori auguri di un proficuo lavoro, afferma il presidente Piave, è il naturale e consequenziale passaggio dalla gestione covid precedentemente affidata a Christian Fenu, alla gestione post covid. Noemi, pur essendo giovanissima, ha grande disponibilità e capacità innate per coordinare i tantissimi servizi dall’area sociale all’area emergenziale, ponendosi nel ruolo di primaria importanza per il coordinamento degli stessi in H/24 e sette giorni su sette".

La Sala Operativa Provinciale è stata trasferita ed allestita presso la nuova sede di via Xiboli, 345 ed è stata ammodernata con postazioni fisse, sale formazione e sala di coordinamento, di recente anche utilizzate da varie componenti delle forze dell’ordine per il coordinamento interforze di persone scomparsa. La Sala Operativa Provinciale, affiancata alla Sala Operativa Sociale sono due luoghi operativi che rappresentano il fiore all’occhiello della Croce Rossa nissena, frutto del grande lavoro dei volontari ed in particolare del volontario CRI Andrea Miccichè che recentemente ha rassegnato le dimissioni da referente area emergenza, a cui il consiglio direttivo tutto rappresenta la gratitudine per l’importante opera svolta.

Nella foto la referente Noemi Mantione e la nuova sala Operativa della CRI di Caltanissetta



