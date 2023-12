Attualita 283

Croce Rossa e Avis Caltanissetta realizzano un video con Mario Incudine per sensibilizzare sul tema della donazione del sangue

Sarà proietatto all'inizio di ogni spettacolo al multisala Moncada, grazie alla disponibilità di Michele Mandalà

Redazione

A marzo 2023 è nato dal protocollo d'intesa tra Comitato Croce Rossa e Avis di Caltanissetta un importante video di sensibilizzazione con la presenza del noto cantautore ennese Mario Incudine, che in questi mesi ha ricevuto più di 1600visualizzazioni su fb e più di 1400 su Instagram Un video, brillantemente prodotto dal videomaker Cristian Abbate, successivamente tradotto anche in LIS dall'esperta Valentina La Paglia, che nella sua immediatezza di linguaggio è un efficace canale di sensibilizzazione sulla donazione del sangue e ci ha dato lo spunto per un'ulteriore preziosa collaborazione.

Michele Mandalá, proprietario del multisala Moncada, si è reso disponibile per proiettarlo all'inizio di ogni spettacolo in palinsesto, dandoci modo soprattutto in questo periodo di feste di usufruire di un importante afflusso di utenti e a titolo totalmente gratuito: un grande gesto d'umanità e di generosità, sposando a pieno titolo l'intento da sempre perseguito in questo protocollo d'intesa Croce Rossa/Avis e cioè raggiungere il maggior numero possibile di persone e di futuri nuovi donatori.

Ringraziamo sentitamente quanti hanno collaborato e collaborano ogni giorno a questi progetti, e nello specifico il sig Mandalá che ci ha accolto a braccia aperte in questa proposta di collaborazione. L'iniziativa si colloca tra le tante promosse dai referenti per la donazione del sangue, organi e tessuti Daniela Cravotta e Vincenzo Mirto, incaricati dal presidente del comitato Croce Rossa di Caltanissetta Nicolò Piave. L'intesa e la lungimiranza raggiunti si proiettano nel 2024 a voler promuovere ulteriori attività sia per la donazione del sangue che per la donazione di organi, di cui avremo cura di rendere partecipe la cittadinanza.



