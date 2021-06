Attualita 268

Croce Rossa Caltanissetta, Antonio Giuseppe Loria nominato responsabile del nucleo arruolamento

Il provvedimento è stato firmato a Roma dal maggiore generale Gabriele Lupini, nonché ispettore nazionale del corpo militare della Croce Rossa

Redazione

24 Giugno 2021 12:26

Il Tenente in Congedo Antonio Giuseppe Loria è stato nominato responsabile Nucleo Arruolamento e Attività Promozionali della Croce Rossa Italiana per Caltanissetta e provincia. Il provvedimento è stato firmato a Roma dal maggiore generale Gabriele Lupini, nonché ispettore nazionale del corpo militare CRI, secondo la segnalazione del comandante Gaetano Ricontati, il quale è capo del centro di mobilitazione Sicilia, assecondato dal parere favorevole del Presidente del Comitato di Caltanissetta, Nicolò Piave. Il tenente commissario CRI, Antonio Loria, impiegato dipendente presso un'azienda regionale, è un volontario attivo della Croce Rossa da ventisette anni, ha ricoperto diversi incarichi a livello locale e provinciale e regionale ed è iscritto nel ruolo ufficiali della Croce Rossa dal 2008.

Segue le direttive del centro di mobilitazione per attività addestrative e operativa nella provincia, dando supporto alle forze armate, ma collabora costantemente con il presidente del comitato Croce Rossa di Caltanissetta Nicolò Piave, per quanto riguarda le attività locali che impegnano i volontari. Ha ottenuto numerosi brevetti tra i tanti quale Operatore Nucleare Biologico Chimico Radiologico, istruttore di Protezione Civile., operatore per Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali., e inoltre ha superato il primo corso di primo livello dell'unità cinofila CRI Sicilia. Oggi ricopre l'incarico di referente degli apparati radio e telecomunicazioni per il comitato di Caltanissetta, con formale nomina del Consiglio Direttivo di Caltanissetta. Durante l'emergenza nazionale data dalla pandemia, ha ricevuto un elogio dell'ispettore nazionale, insieme ad altri militari che si sono distinti nello svolgere le attività di volontariato. La sede del Nucleo Promozionale del Corpo Militare ha sede in Viale della Regione, 1 in Caltanissetta presso il Comitato della Croce Rossa. Il consiglio direttivo del Comitato augura i migliori auguri di un proficuo lavoro al Tenente Loria ed un vivo e sincero ringraziamento al Capitano Pietro Messina per il lavoro svolto fino ad oggi e per la crescita del Corpo Militare CRI a Caltanissetta.



