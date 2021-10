Attualita 228

Croce Rossa Caltanissetta, al via la nuova campagna per reclutare volontari

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso che avrà inizio il 18 ottobre ed è rivolto a tutti coloro che abbiano compiuto 14 anni

Redazione

05 Ottobre 2021 16:05

Come consuetudine la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, con a capo il suo presidente Nicolò Piave, si accinge a reclutare nuovi volontari per le sue molteplici attività sul territorio con la campagna “In più ci sei tu”. Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di reclutamento per volontari della Croce Rossa che avrà inizio il 18 Ottobre 2021 denominato “ Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana” On Line rivolto a tutti coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che hanno voglia non solo di mettere in gioco le proprie risorse a favore dei vulnerabili ma che siano motivate a sposare l’idea dei Sette Principi Fondamentali, cardini statutari della Croce Rossa.

Il corso, della durata di 26 ore, di cui gran parte in modalità On Line in orari serali, oltre il tirocinio pratico, si svilupperà in sette moduli teorico-pratici, con lo scopo di fornire nozioni base sulla storia, peculiarità e specificità dell’Associazione, far comprendere il ruolo del volontario al suo interno, la sua azione attiva sia locale che nazionale ed internazionale, sensibilizzarlo alla cultura ed ai valori del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché far acquisire, al futuro volontario, la capacità di porre in essere i gesti salvavita. Le tematiche che verranno quindi affrontate riguardano la Storia della Croce Rossa, il Diritto Internazionale Umanitario, la Strategia 2018 - 2030, ed un corso di primo soccorso da tenersi in presenza con misure anti covid. Al termine del corso è previsto il tirocinio pratico della durata di 30 ore, da svolgersi nei servizi a cui sono abilitati i neo volontari.

Al termine del corso, coloro i quali hanno regolarmente frequentato, saranno ammessi agli esami e, superati questi, al relativo tirocinio. Il direttore del corso è l’istruttore DIU – Infermiera Volontaria CRI Santina Sonia Bognanni; “Chiunque fosse interessato ad aderire alla nostra Associazione- spiega il Presidente della Croce Rossa Nicolò Piave- può iscriversi compilando il modulo sul sito https://www.cri.caltanissetta.it/it/diventa-un-volontario/ ed iscriversi on-line. Riceverà successivamente il modulo previsto per l'iscrizione con tutte le indicazioni necessarie.

Possono diventare Volontari CRI tutti i cittadini italiani, che abbiano almeno 14 anni. Per diventare Volontario della associazione più grande al mondo e presente in 194 paesi occorre necessariamente frequentare e superare, con relativo esame, l’apposito corso di formazione, la domanda di iscrizione al corso va presentata in sede CRI a Caltanissetta in Viale della Regione, 1 – Ingresso Istituto Testasecca; Per i minorenni è richiesta l'autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la tutela. Il corso di formazione è finalizzato all'apprendimento delle responsabilità del Volontario ed alla conoscenza delle attività svolte dalla Croce Rossa Italiana in ambito locale, nazionale e internazionale; alla fine del corso è prevista una prova finale ed un periodo di tirocinio.

In seguito si potrà avere accesso agli ulteriori corsi di formazione specialistici previsti dalle aree di attività della Croce Rossa Italiana, ivi compreso, per le cittadine maggiorenni il corso di formazione per Infermiera Volontaria della Croce Rossa. L'attività che viene svolta dai volontari può essere di tipo materiale, intellettuale, chiaramente senza fini di lucro ed in maniera del tutto gratuita e volontaria. I volontari della Croce Rossa dovrebbero, inoltre, svolgere questo ruolo in modo regolare e non saltuario.

Le ragioni di una attivazione di un corso di reclutamento riguardano il raggiungimento di uno degli obiettivi che ci siamo prefissati assieme al Consiglio Direttivo del Comitato, spiega Nicolò Piave – Presidente del Comitato nisseno – Ogni giorno la Croce Rossa nissena è chiamata ad intervenire sotto più fronti. Le attività di supporto alle pubbliche amministrazione per il contrasto al Covid 19 ci impegna quotidianamente, con l’ausilio di mezzi ed attrezzature.

Il comitato di recente si è dotato di un autoparco moderno ed efficiente, di un nuovo mezzo ambulanza donato dal Rotary di Caltanissetta, abbiamo messo in funzione un camper che impieghiamo per fare vaccini di prossimità, inoltre la distribuzione delle derrate alimentari sull’intera provincia è ormai di fondamentale importanza per lenire le difficoltà delle famiglie che sono aumentate a dismisura a causa della crisi economica determinata dal Covid 19. Abbiamo sempre necessità di nuova linfa per fornire energia ed impulso alle attività. Svolgiamo servizi anche per sedici ore al giorno, la sala operativa gestisce e coordina tutte le attività, ma essendo attività di puro e semplice volontariato, non sempre si arriva a fare tutto nei tempi.

Tutti i cittadini di buona volontà sono invitati ad iscriversi alla nostra associazione, siamo ben lieti di accogliere cittadini volenterosi con tempo libero da dedicare al prossimo ed ai vulnerabili in particolare. L’occasione è propedeutica anche per la successiva iscrizione al Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, corpo ausiliario alle forze armato aperto a tutte le donne che sono già in possesso del corso di volontaria della Croce Rossa Italiana.

Chi è interessato potrà iscriversi on line e consegnare i moduli già compilati con relativi documenti allegati presso la segreteria di Viale della Regione, 01 – presso l’Istituto Testasecca in Caltanissetta,



