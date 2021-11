Attualita 428

Croce Rossa Caltanissetta, 6 posti garanzia giovani: pubblicato l'avviso

Le persone selezionate entreranno a far parte dei progetti KRONOS, educAZIONE, HELP e inAZIONE

Redazione

05 Novembre 2021 09:34

Il presidente della Croce Rossa di Caltanissetta Nicolò Piave comunica che è stato indetto il SECONDO AVVISO per la copertura dei posti vacanti all’interno dei progetti KRONOS, educAZIONE, HELP e inAZIONE. A tutti i candidati idonei non selezionati dei predetti progetti è stata inviata una e-mail con l’elenco dei posti vacanti residui con l’invito ad esprimere la propria disponibilità a trasferirsi in altra sede/progetto e le preferenze di sede entro il prossimo 09 novembre 2021. L’Avviso, come previsto dal Dipartimento, apre la possibilità di assegnare i posti vacanti anche mediante l’avvio di giovani IDONEI NON SELEZIONATI che hanno partecipato alle procedure di selezione di altri progetti avviati da altri enti di servizio civile all’interno del Bando GARANZIA GIOVANI del 21.12.2021.

L’assegnazione dei posti avverrà nel rispetto dei criteri del Dipartimento già indicati all’interno dell’Avviso. In allegato trovate l'AVVISO e relativa modulistica con l'indicazione dei posti vacanti. Se siete quindi a conoscenza di altri progetti avviati da altri enti che hanno dei giovani IDONEI NON SELEZIONATI che potrebbero essere interessati a partecipare di avvisarli in modo che possano valutare. L'AVVISO lo trovate pubblicato anche sul sito www.svime.org



