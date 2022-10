Cronaca 556

Personale sotto stress all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, la Cisl Fp: "Chiediamo interventi immediati"

Il sindacato chiede azioni urgenti: situazione ormai insostenibile per il personale sanitario e gli Operatori socio assistenziali

Redazione

“Ad oggi - spiega il segretario territoriale della Cisl Fp Giovanni Luca Vancheri - nonostante l’obbligo a smaltire le ferie, gli operatori non sono in condizione di prendere nemmeno dei giorni di riposo per carenza di personale in servizio per una lunghissima serie di problemi, lavorando per decine di ore in straordinario per coprire turni vacanti. Questo ha ripercussioni serissime sulla salute fisica e mentale, ma anche sulla possibilità di garantire piena assistenza in reparti come il Pronto soccorso, che è quasi sempre in overbooking con gli utenti che a volte aggrediscono il personale. Tutto ciò non è tollerabile e sostenibile, soprattutto perché ad oggi riscontriamo delle oggettive problematiche di organizzazione del lavoro che potrebbero essere rapidamente superate”. Per questo Cisl Fp, nel denunciare lo stato delle cose, chiede un incontro a breve termine con la direzione sanitaria per affrontare l’emergenza e porvi un freno e ridare dignità piena ai lavoratori e agli utenti.



