Criticità all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, Catania controcorrente se la prende con la direzione di presidio: "Serve discontinuità"

Per il deputato di Fratelli d'Italia "la continuità amministrativa negli ultimi 10 anni si è rivelato punto di debolezza"

Redazione

20 Novembre 2022 19:07

L'ultimo episodio che ha fatto registrare la dimissione del primario del reparto urologia del P.O. Sant'Elia di Caltanissetta è l'ennesima certificazione di quanto l'offerta sanitaria nella nostra provincia sia in grande affanno e viva un momento di grande difficoltà. Lo denuncio ormai da mesi e quest'ultimo episodio ne è la riprova. Vanno messe in campo azioni correttive immediate ed efficaci per restituire attrattività alle nostre strutture sanitarie provinciali. Purtroppo, va ribadito che la politica sanitaria provinciale ha potuto godere di continuità amministrativa negli ultimi 10 anni ma bisogna riconoscere che questo aspetto più che rivelarsi un punto di forza si è rivelato, purtroppo, un punto di debolezza.

Occorre capire quali azioni sono state intraprese dalla direzione strategica in generale ed occorre capire, in modo particolare, quali sono state le scelte organizzative poste in essere dai direttori di presidio e dal direttore sanitario (in carica ormai da 10 anni) per migliorare le condizioni della sanità provinciale. Credo che chi ha la responsabilità specifica, per ruolo, di seguire le politiche sanitarie dovrebbe assumersene le responsabilità e trarne le dovute conseguenze. Ritengo sia necessaria una discontinuità totale rispetto alle scelte fatte nel recente passato e da deputato di questo territorio, chiederò che avvenga questo. Chiederò inoltre al neo assessore regionale, dott.ssa Volo, di cui ho molta stima uno specifico incontro per rappresentarle le criticità.

Il Deputato ARS - Gruppo FDI

On.le Giuseppe Catania



