Cronaca 241

Crisi ucraina, la Farnesina invita i 2 mila italiani presenti a lasciare il Paese

Si raccomanda di posticipare tutti i viaggi non essenziali verso l’Ucraina

Redazione

«In considerazione dell’attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i 2 mila connazionali a lasciare temporaneamente l’Ucraina con i mezzi commerciali disponibili». Lo segnala l’Unità di Crisi della Farnesina. «Considerata, inoltre, la situazione di incertezza ai confini, si raccomanda di posticipare tutti i viaggi non essenziali verso l’Ucraina e di mantenersi costantemente aggiornati sui mezzi d’informazione e su questo sito - si legge sul sito di Viaggiare Sicuri gestito dall’Unità di Crisi del ministero -. Se presenti nel Paese, come già raccomandato nelle ultime settimane, si invita a registrarsi sul sito www.dovesiamonelmondo.it e a scaricare la APP ‘Unità di Crisì. Si ricorda che i viaggi a qualsiasi titolo nelle regioni di Donetsk e Luhansk ed in Crimea sono sconsigliati. In caso di necessità, l’Ambasciata d’Italia a Kiev è operativa e raggiungibile al numero di emergenza: +38050 3102111».



