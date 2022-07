Politica 236

Crisi di Governo, si va verso lo scioglimento delle Camere: Mario Draghi si è dimesso

l capo dello Stato ha convocato per il pomeriggio i presidenti di Camera e Senato

Redazione

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, il quale dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del Governo da lui presieduto. E' quanto scritto nel comunicato letto dal Segretario generale della presidenza della Repubblica Ugo Zampetti.

Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questa sera per definire il perimetro del disbrigo degli affari correnti che attende il Governo dimissionario di Mario Draghi. Il Cdm si aprirà dopo che i Presidenti delle Camere saranno stati ricevuti al Quirinale, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione sullo scioglimento della diciottesima legislatura. Esponenti della maggioranza ipotizzano anche un'approvazione in extremis del ddl concorrenza, stralciando l'articolo 10 sui taxi. Questo per salvagurdare il Pnrr.(Agi.it)





