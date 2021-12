Attualita 120

Criptovalute: facciamo il punto sulle migliori opportunità del momento

Il mercato delle criptovalute è entrato in una nuova fase laterale

Redazione

19 Dicembre 2021 08:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/criptovalute-facciamo-il-punto-sulle-migliori-opportunita-del-momento Copia Link Condividi Notizia

Il mercato delle criptovalute, dopo l'intenso rally partito e culminato nella prima parte del quarto trimestre 2021 con la realizzazione di record assoluti di capitalizzazione, è entrato in una nuova fase laterale. Per questo motivo il focus degli investitori è concentrato ormai sugli scenari che potrebbero svilupparsi con l'inizio dell'anno venturo: infatti, se da un punto di vista tecnico non emergono particolari spunti direzionali, sotto l'aspetto fondamentale si nota nel settore un certo fermento. Non è un mistero che i progetti riguardanti i vari token siano in continua evoluzione e le novità, attese nel 2022 non sono di certo poche.

Criptovalute: strategie di lungo periodo

Anche se chi si avvicina per la prima volta all'universo crypto solitamente predilige un approccio speculativo, implementato con la negoziazione dei Contratti per Differenza sui token offerti dai broker online, è opportuno sottolineare che, per attuare al meglio strategie di lungo periodo, è preferibile l'operatività degli exchange, in quanto consente di mantenere aperte posizioni rialziste per tanto tempo senza dover pagare commissioni di rollover. A tal proposito, il portale investingoal.it può essere di grande aiuto ai risparmiatori, in quanto fornisce un elenco delle migliori criptovalute da osservare, esaminando con attenzione le caratteristiche di ogni progetto riferibile alle stesse.

Bitcoin e la finanza istituzionale

Naturalmente nelle prime posizioni delle criptovalute, sotto la lente degli esperti di InvestinGoal, non può mancare il Bitcoin, asset digitale per eccellenza. In realtà non vi sono novità di sorta che riguardano il progetto originario del misterioso SatoshiNakamoto, tuttavia l'esordio dell'EtfProshares Strategy ha dato molta visibilità al token. Difatti la creazione di un veicolo a tema finanza decentralizzata, che però investe in strumenti regolamentati sembra possa far da ponte tra le nuove tecnologie e gli investitori istituzionali. Ovviamente le conseguenze sono estremamente positive in termini di afflusso di liquidità da questo specifico canale soprattutto per le quotazioni di BTC, ma è chiaro che, con il passare del tempo, tutto l'ecosistema godrà di enormi benefici.

Il nuovo network di Ethereum

Ethereum, nonostante sia un asset molto conosciuto, in quanto secondo per importanza al solo Bitcoin, sta attraversando una fase di profondi cambiamenti; non è un caso che anche sul mercato di riferimento, attualmente, evidenzi una forza relativa superiore a quasi tutti i sottostanti. Il nuovo anno, in particolare, vedrà la nascita di Etherum 2.0, un network di ultima generazione che sostituirà il protocollo Proof of Work con il più recente Proof of Stake. Inoltre la fusione con Beacon chain e l'interazione con altre catene a blocchi daranno il via all'upgrade al vaglio da tempo degli sviluppatori del progetto: l'obiettivo finale è quello di aumentare esponenzialmente la velocità e la scalabilità dell'operatività nella gestione degli smart contract.

Dash: un'alternativa ai pagamenti digitali

Dash è una criptovaluta con particolari funzionalità che la rendono molto utile nell'applicazione nel mondo reale. Le sue caratteristiche sono sovrapponibili a quelle di altre valute virtuali nel campo dei pagamenti digitali, ma l'infrastruttura in questione riesce a garantire performance superiori agli standard, in quanto non richiede commissioni troppo elevate per le transazioni e i tempi di attesa per la conferma dei processi sono decisamente contenuti. Il token ha attraversato una seconda parte del 2021 sotto le aspettative, non riuscendo a riproporre l'exploit del primo semestre, ma gli esperti di InvestinGoal lo inseriscono in watchlist proprio perché la struttura dei prezzi plottata negli ultimi mesi potrebbe essere il preludio ad un forte movimento direzionale.

Caratteristiche del progetto Cardano

Un altro progetto che attira l'attenzione degli investitori è rappresentato dalla criptovaluta Cardano. La tecnologia -anche in questo caso- Proof of Stake che sta alla base del protocollo è estremamente interessante in quanto agisce su due livelli: uno destinato alla gestione degli smart contract e uno destinato alle transazioni in generale. Tale sistema ha la particolarità di consentire un aumento della velocità de processi, senza intaccare la stabilità dell'infrastruttura.



Il mercato delle criptovalute, dopo l'intenso rally partito e culminato nella prima parte del quarto trimestre 2021 con la realizzazione di record assoluti di capitalizzazione, è entrato in una nuova fase laterale. Per questo motivo il focus degli investitori è concentrato ormai sugli scenari che potrebbero svilupparsi con l'inizio dell'anno venturo: infatti, se da un punto di vista tecnico non emergono particolari spunti direzionali, sotto l'aspetto fondamentale si nota nel settore un certo fermento. Non è un mistero che i progetti riguardanti i vari token siano in continua evoluzione e le novità, attese nel 2022 non sono di certo poche. Criptovalute: strategie di lungo periodo

Anche se chi si avvicina per la prima volta all'universo crypto solitamente predilige un approccio speculativo, implementato con la negoziazione dei Contratti per Differenza sui token offerti dai broker online, è opportuno sottolineare che, per attuare al meglio strategie di lungo periodo, è preferibile l'operatività degli exchange, in quanto consente di mantenere aperte posizioni rialziste per tanto tempo senza dover pagare commissioni di rollover. A tal proposito, il portale investingoal.it può essere di grande aiuto ai risparmiatori, in quanto fornisce un elenco delle migliori criptovalute da osservare, esaminando con attenzione le caratteristiche di ogni progetto riferibile alle stesse. Bitcoin e la finanza istituzionale

Naturalmente nelle prime posizioni delle criptovalute, sotto la lente degli esperti di InvestinGoal, non può mancare il Bitcoin, asset digitale per eccellenza. In realtà non vi sono novità di sorta che riguardano il progetto originario del misterioso SatoshiNakamoto, tuttavia l'esordio dell'EtfProshares Strategy ha dato molta visibilità al token. Difatti la creazione di un veicolo a tema finanza decentralizzata, che però investe in strumenti regolamentati sembra possa far da ponte tra le nuove tecnologie e gli investitori istituzionali. Ovviamente le conseguenze sono estremamente positive in termini di afflusso di liquidità da questo specifico canale soprattutto per le quotazioni di BTC, ma è chiaro che, con il passare del tempo, tutto l'ecosistema godrà di enormi benefici. Il nuovo network di Ethereum

Ethereum, nonostante sia un asset molto conosciuto, in quanto secondo per importanza al solo Bitcoin, sta attraversando una fase di profondi cambiamenti; non è un caso che anche sul mercato di riferimento, attualmente, evidenzi una forza relativa superiore a quasi tutti i sottostanti. Il nuovo anno, in particolare, vedrà la nascita di Etherum 2.0, un network di ultima generazione che sostituirà il protocollo Proof of Work con il più recente Proof of Stake. Inoltre la fusione con Beacon chain e l'interazione con altre catene a blocchi daranno il via all'upgrade al vaglio da tempo degli sviluppatori del progetto: l'obiettivo finale è quello di aumentare esponenzialmente la velocità e la scalabilità dell'operatività nella gestione degli smart contract. Dash: un'alternativa ai pagamenti digitali

Dash è una criptovaluta con particolari funzionalità che la rendono molto utile nell'applicazione nel mondo reale. Le sue caratteristiche sono sovrapponibili a quelle di altre valute virtuali nel campo dei pagamenti digitali, ma l'infrastruttura in questione riesce a garantire performance superiori agli standard, in quanto non richiede commissioni troppo elevate per le transazioni e i tempi di attesa per la conferma dei processi sono decisamente contenuti. Il token ha attraversato una seconda parte del 2021 sotto le aspettative, non riuscendo a riproporre l'exploit del primo semestre, ma gli esperti di InvestinGoal lo inseriscono in watchlist proprio perché la struttura dei prezzi plottata negli ultimi mesi potrebbe essere il preludio ad un forte movimento direzionale. Caratteristiche del progetto Cardano

Un altro progetto che attira l'attenzione degli investitori è rappresentato dalla criptovaluta Cardano. La tecnologia -anche in questo caso- Proof of Stake che sta alla base del protocollo è estremamente interessante in quanto agisce su due livelli: uno destinato alla gestione degli smart contract e uno destinato alle transazioni in generale. Tale sistema ha la particolarità di consentire un aumento della velocità de processi, senza intaccare la stabilità dell'infrastruttura.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare