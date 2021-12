Attualita 87

Criptovalute: facciamo il punto su Ripple

Criptovalute, ultime novità

Nonostante rimanga la quarta criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato, con una crescita del 36% nel 2021, negli ultimi 6 mesi Ripple ha perso oltre il 23% del suo valore. I fattori che pesano sulla quotazione del crypto asset sono diversi, tuttavia quello principale rimane il contenzioso aperto con la SEC.

La causa intentata a Ripple Labs dall’Autorità statunitense infatti rimane in corso, sebbene la fondazione abbia ottenuto una piccola vittoria a dicembre. La difesa è riuscita a far valere il diritto di Ripple Labs a proteggere la privacy dei suoi processi decisionali, un piccolo passo in avanti per difendersi dall’accusa di violare la legge in merito ai valori mobiliari messi sul mercato.

Il prezzo però ha risentito dei delisting avvenuti da parte di alcuni exchange, a partire da quello realizzato da Coinbase a dicembre scorso. Per il momento nessun altro exchange ha escluso la criptovaluta, tuttavia sembra che il rischio che ciò possa avvenire nuovamente a seconda dell’esito del contenzioso con la SEC sembra spaventare il mercato, una situazione che potrebbe risolversi nei primi mesi del 2022.

Conviene investire su Ripple oggi?

Come riportato dal sito Criptovalute24.com, per comprare la criptovaluta Ripple al giorno d’oggi esistono varie soluzioni. Da una parte è possibile acquistare Ripple presso un exchange, un’opzione adatta soprattutto al lungo termine. In alternativa è possibile investire attraverso il trading CFD, speculando sulle variazioni del prezzo della moneta digitale, con la possibilità di aprire posizioni di breve e medio termine sia al rialzo che al ribasso.

In entrambi i casi bisogna tenere di un aspetto fondamentale. Il futuro di Ripple è legato alla causa della SEC, infatti qualora dovesse riuscire a vincere la criptovaluta potrebbe tornare a crescere e intraprendere un lungo trend positivo nel 2022. Al contrario, una sconfitta potrebbe penalizzare il crypto token, compromettendo il futuro di Ripple almeno per quanto riguarda il medio termine.

Per questo motivo è importante valutare con attenzione la convenienza o meno di investire su Ripple oggi. Nell’eventualità di una vittoria in tribunale il prezzo potrebbe salire in modo considerevole, tenendo conto della quotazione sottovalutata di Ripple nel secondo semestre 2021 secondo molti analisti. In questo caso si tratterebbe senza dubbio di un’opportunità, per acquistare Ripple ad un prezzo basso in vista di un potenziale rialzo.

Allo stesso tempo le sorti della criptovaluta potrebbero non essere così rosee, avviando una spirale pericolosa per Ripple con un forte rischio per gli investitori. In questa situazione l’opzione migliore potrebbe essere il trading online di Ripple, nel tentativo di speculare sul prezzo anche in caso di un trend negativo in seguito all’esito della causa con la SEC. Ad ogni modo è fondamentale avere una strategia efficace, pensando prima di tutto al controllo del rischio tramite la diversificazione e una corretta asset allocation del capitale.

I progetti di Ripple oltre la causa con la SEC

Ovviamente Ripple Labs continua a lavorare nonostante il contenzioso con l’Authority americana, infatti sono diversi i nuovi progetti previsti dalla fondazione. Recentemente è stato annunciato il lancio nel 2022 di una nuova piattaforma per la compravendita di criptovalute, Liquidity Hub, riservata alle società del settore finanziario per consentire di proporre questo servizio ai propri clienti.

La piattaforma dovrebbe supportare una serie di crypto token come Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ethereum Classic e naturalmente anche Ripple. Inoltre Liquidity Hub permetterà in futuro anche lo scambio di NFT, un mercato in forte crescita e molto apprezzato dagli investitori di criptovalute. Si tratterebbe di un’integrazione di RippleNet, la piattaforma dell’ecosistema Ripple usata da istituti finanziari e banche per la gestione delle transazioni internazionali.

Allo stesso tempo Ripple ha proposto delle linee guida per la regolamentazione delle criptovalute, una mossa strategica che potrebbe avere degli effetti positivi nel contenzioso con la SEC, dimostrando la volontà di Ripple di rendere questi servizi e tecnologie più chiari e trasparenti. Per ora il futuro di Ripple rimane ancora molto incerto, tuttavia la volontà di rimanere un protagonista della rivoluzione criptovalutaria c’è tutta, un aspetto da non sottovalutare per capire se investire o meno su Ripple oggi.



