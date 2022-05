Eventi 74

"Crimini di guerra e giustizia penale internazionale", esperti a confronto a Caltanissetta

L'appuntamento è per martedì 31 maggio nell'aula magna del Palazzo di Giustizia

Redazione

Martedì 31 Maggio alle ore 15.45, presso l'aula Magna “Saetta e Livatino” del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta, si terrà il convegno dal titolo “Crimini di guerra e giustizia penale internazionale: le sfide attuali”. L’incontro di studio, coordinato dal dott. Simone Petralia, è organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Struttura Territoriale della formazione di Caltanissetta, unitamente all’Ordine degli Avvocati e alla Scuola Forense Nissena, nasce dall’esigenza di comprendere in chiave giuridica quanto sta accadendo in Ucraina e in altri territori martoriati del nostro pianeta.

L’attenzione sui crimini di guerra è altissima. Ad investigare sui crimini di guerra, oltre al tribunale di Kiev, sono varie istituzioni internazionali. La Corte penale internazionale pur non essendo un organo di diritto dell’Onu può essere attivata dal Consiglio di sicurezza Onu che ha il potere di deferire alla Corte situazioni che altrimenti non sarebbero sotto la sua giurisdizione. L’Ucraina rientra tra questi casi, poiché né Kiev né Mosca (come del resto anche gli Stati uniti) hanno aderito allo Statuto di Roma, l’atto fondativo della Corte penale

Corte internazionale di giustizia è l’organo giudiziario dell'Onu, ma non si occupa di crimini commessi da singoli, quanto di dirimere i contrasti tra gli Stati. Proprio a questo organismo l’Ucraina ha chiesto di accertare, in punto di fatto e di diritto, due significative situazioni di rilevanza giuridica: la prima, che l’Ucraina non ha compiuto atti di genocidio contro la popolazione del Donbass. La seconda, che l’uso unilaterale della forza per la repressione di atti di genocidio non è previsto tra i mezzi consentiti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. Anche il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato a larga maggioranza l'apertura di un'indagine sulle atrocità commesse in Ucraina.

Per quanto le decisioni di entrambi gli organismi giudiziari internazionali possano avere un importante valore politico e simbolico, va ricordato, purtroppo, che non esiste un meccanismo coercitivo che faccia sì che le sentenze o le eventuali condanne, che pure hanno tempi molto lunghi vengano poi effettivamente applicate. Altra critica molto forte rivolta alla giustizia transnazionale riguarda la lentezza del suo agire dovuta soprattutto al fatto di dipendere, per le indagini, dalla buona volontà degli Stati, quegli stessi Stati dove i presunti criminali – o persone a loro molto vicine – sono rimasti a lungo saldamente al potere. Il punto della situazione lo faremo in questo convegno. Introdurranno i lavori l’avv. Pierluigi Zoda, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta e la dott.ssa Stefania Coco Scalisi che si occupa di Relazioni Internazionali.

L’incontro si aprirà con un breve reportage dall’Ucraina realizzato sul campo dal giornalista del The Guardian Lorenzo Tondo. Il reportage sarà lo spunto di riflessione sui possibili crimini di guerra commessi in Ucraina. Il prof. Salvatore Angelo Zappalà ci illustrerà i compiti della Corte penale europea mentre il dott. Cuno Jacob Tarfusser, già giudice della Corte penale internazionale porterà la sua esperienza processuale presso la Corte. La Corte penale internazionale è un tribunale per crimini internazionali che ha sede a L'Aia e ha giurisdizione sovranazionale su crimini definiti nello Statuto di Roma. Il dott. Marco De Paolis, Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello di Roma ci parlerà del La giurisdizione penale militare sui crimini di guerra e nei conflitti armati, con particolare riferimento al fenomeno dei cd combattenti stranieri (foreign fighters). Concluderà i lavori il presidente della Corte di Appello di caltanissetta, s.e. Maria Grazia Vagliasindi. Il convegno rappresenta un momento di confronto particolarmente importante per gli operatori della materia anche per il particolare rilievo e attualità e per l’autorevolezza dei relatori che sono tra i massimi esperti della materia oggetto dell’incontro a livello nazionale. L’incontro è aperto alla partecipazione di tutti gli operatori del diritto e di quanti sono interessati all’argomento.



