Cronaca 198

Criminalità, a Gela perquisizioni e controlli dei carabinieri nel centro abitato: impegnati 25 militari dell'Arma

Controllate 54 autovetture e 159 persone. Sei giovani sono stati segnalati al prefetto quali assuntori di cocaina

Redazione

31 Gennaio 2022 08:47 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/criminalita-a-gela-perquisizioni-e-controlli-dei-carabinieri-nel-centro-abitato-impegnati-25-militari-dellarma Copia Link Condividi Notizia

I Carabinieri di Gela, nell’ambito dei servizi di intensificazione del contrasto alla criminalità organizzata e comune, disposti dalla Prefettura di Caltanissetta e coordinati dal Reparto Territoriale Carabinieri di Gela, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia di Palermo, nelle ultime 48 ore, hanno effettuato una serie di controlli straordinari del centro abitato di Gela che hanno riguardato, in special modo, il centro storico e il rione Macchitella e che sono stati finalizzati a intensificare la cornice di sicurezza in prossimità dell’orario di chiusura degli esercizi commerciali. Successivamente i controlli si sono concentrati prevalentemente sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale nonché al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

In tema di sicurezza alla circolazione stradale, sono state passate al setaccio alcune aree ritenute più sensibili, monitorate e filtrate le vie di accesso ai principali centri con posti di controllo rinforzati, effettuati anche lungo le arterie di maggiore deflusso del traffico veicolare. Nel corso dell’operazione, che ha visto impegnati 25 militari dell’Arma dei Carabinieri, complessivamente, sono state sono state controllate 54 autovetture e identificate 159 persone. Numerose le perquisizioni personali e veicolari effettuate, che hanno condotto, tra l’altro, alla segnalazione al Prefetto di sei giovani quali assuntori di cocaina.





I Carabinieri di Gela, nell'ambito dei servizi di intensificazione del contrasto alla criminalità organizzata e comune, disposti dalla Prefettura di Caltanissetta e coordinati dal Reparto Territoriale Carabinieri di Gela, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia di Palermo, nelle ultime 48 ore, hanno effettuato una serie di controlli straordinari del centro abitato di Gela che hanno riguardato, in special modo, il centro storico e il rione Macchitella e che sono stati finalizzati a intensificare la cornice di sicurezza in prossimità dell'orario di chiusura degli esercizi commerciali. Successivamente i controlli si sono concentrati prevalentemente sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale nonché al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. In tema di sicurezza alla circolazione stradale, sono state passate al setaccio alcune aree ritenute più sensibili, monitorate e filtrate le vie di accesso ai principali centri con posti di controllo rinforzati, effettuati anche lungo le arterie di maggiore deflusso del traffico veicolare. Nel corso dell'operazione, che ha visto impegnati 25 militari dell'Arma dei Carabinieri, complessivamente, sono state sono state controllate 54 autovetture e identificate 159 persone. Numerose le perquisizioni personali e veicolari effettuate, che hanno condotto, tra l'altro, alla segnalazione al Prefetto di sei giovani quali assuntori di cocaina.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare