Cresce la paura per la peste suina con l'aumentare dei casi

In Piemonte salgono a 307 le positività totali; in Liguria rimangono invariati a 159

Redazione

I casi positivi alla peste suina fra Piemonte e Liguria sono 466, undici in piu' rispetto all'aggiornamento precedente: in Piemonte salgono a 307 le positivita' totali; in Liguria rimangono invariati a 159. Gli undici casi in Piemonte sono stati registrati nella provincia di Alessandria: uno a Grondona (ventidue da quando e' iniziata l'emergenza), uno a Molare (dodici), uno a Morbello (ventinove), due a Novi Ligure (undici), sei a Ponzone (trentaquattro).



