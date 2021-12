Cronaca 2598

Coronavirus, cresce il contagio a Caltanissetta, su 24 ricoverati al Sant'Elia 20 non sono vaccinati. Positivi anche in pronto soccorso

L'analisi dei dati della settimana nel capoluogo del direttore di Seguo News Rita Cinardi. La crescita dei contagi, in termini di ospedalizzazione, incide quasi esclusivamente sui non vaccinati

Rita Cinardi

Cresce di giorno in giorno il contagio in provincia di Caltanissetta e nel capoluogo. Se fino a giovedì della scorsa settimana i positivi in provincia erano 823, i dati forniti dall'Asp ieri pomeriggio ci parlano di 1.172 contagiati. Nella sola giornata di ieri si sono registrati 129 nuovi casi. In una settimana sale il contagio anche nel capoluogo dove se giovedì scorso si contavano 122 positivi di cui 4 ricoverati, ieri se ne contavano 215 di cui 9 ricoverati in degenza ordinaria. Se andiamo a fare un'analisi complessiva dei pazienti ricoverati in Malattie Infettive, al Sant'Elia, attualmente i posti letto occupati sono 24 e 20 di questi pazienti non hanno fatto il vaccino anti-covid. Che il contagio sia in aumento lo si riscontra anche dai pazienti che arrivano in pronto soccorso generale. Ieri due pazienti, uno con un'arteropatia e un altro con scompenso cardiaco, sono risultati positivi al tampone molecolare. Il direttore del reparto Salvatore Amico ha disposto immediatamente tamponi per tutto il personale e altri 2 sanitari sono risultati positivi. Segno che il contagio è ripreso ma che, in termini, di ospedalizzazione, va poi ad incidere quasi esclusivamente sui non vaccinati. Da ieri anche al pronto soccorso generale si lavora dunque con i dispositivi di protezione (mascherini, visiera, guanti, tute) che normalmente vengono utilizzati nei reparti Covid-19. E che ancora buona parte della popolazione si ostini a non volersi vaccinare è evidente anche dai commenti, in molti casi offensivi, nei confronti dei pediatri che sono stati intervistati da Seguo News, ieri pomeriggio, in occasione dell'avvio della vaccinazione sui bambini dai 5 agli 11 anni. I medici, ancora una volta, sono stati presi di mira da chi si rifiuta di vaccinarsi e vaccinare i propri figli. E intanto il contagio aumenta.



