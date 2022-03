Politica 690

Creazione policlinico a Enna, Diventerà Bellissima Caltanissetta smentisce: "E' solo un accordo su un piano di integrazione didattica e scientifica"

Il coordinatore provinciale di Diventerà Bellissima ha smentito quanto apparso nelle ultime ore

Redazione

Con riferimento alla notizia diffusa poche ora fa su un firmato protocollo di intesa tra regione Siciliana e l'Università Kore di Enna, in merito alla creazione di un eventuale policlinico, il direttivo di Diventerà Bellissima Caltanissetta comunica la rettifica di suddetta notizia: "Non si tratta infatti - scrive il coordinatore provinciale di Diventerà Bellissima Paolino Mattina - della creazione di un Policlinico, come riportato da più testate giornalistiche, ma un accordo tra università Kore di Enna e la Regione Siciliana su un piano di integrazione didattica e scientifica tra le aziende sanitarie pubbliche di riferimento (e le strutture private accreditate), e i corsi laurea in medicina e professioni sanitarie".



