Cral Giustizia, iniziano gli appuntamenti per "Scoprire e riscoprire Caltanissetta"

La prima iniziativa è domenica a Spazio Pitta, la visita sarà guidata dal prof. Enzo Falzone

Redazione

Nell’ambito delle visite guidate programmate per il 2023 dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta” organizzate dal Cral Giustizia Caltanissetta, domenica 12 novembre ci si ritroverà a visitare Spazio Pitta, il complesso dell’ex gasometro e la Chiesa di Santa Domenica. La visita sarà guidata dal prof. Enzo Falzone, noto storico conoscitore delle tradizioni e della storia e degli aneddoti legati alla nostra cittadina,

L’appuntamento è alle ore 10,00 davanti Spazio Pitta. Per il 2023 il Cral Giustizia, nello svolgimento dell’iniziativa Scoprire e riscoprire Caltanissetta si avvale della collaborazione delle associazioni: Lions Caltanissetta dei Castelli. Royal Eagles, e Francesco Amico; Ha, inoltre, il patrocinio del Comune di Caltanissetta e della locale ProLoco. Invitiamo i giovani a partecipare per conoscere storia, tradizioni, aneddoti della nostra bella e poco conosciuta cittadina. La partecipazione è, come sempre, gratuita e l’invito è rivolto a tutti (soci e non soci del CRAL).



