Cral Giustizia Caltanissetta, eletto il nuovo direttivo: Occhipinti riconfermato presidente

Tante le iniziative in programma. Tra queste una gita a Siracusa prevista per il 29 novembre

I soci ordinari e fondatori del CRAL Giustizia Caltanissetta, a conclusione del quinquennio 2018/2022 sono stati chiamati, il 4, 5 e 6 Ottobre u.s., a rinnovare le cariche elettive dell’associazione (Direttivo, revisori e probiviri) per il prossimo quinquennio 2023/2027. Per la prima volta è stato utilizzato un sistema di voto informatizzato messo a disposizione dalla Polyas (ditta tedesca). Si è registrata una percentuale di votanti pari al 84,00% degli aventi diritto (soci ordinari e fondatori). Sono stati eletti: Giuseppe Chiparo, Laura Dorato, Aldo Falzone, Catena La Magra, Michele Licitra, Calogero Occhipinti, Linda Petrantoni, Giuseppe Rapè, Elia Sferrazza e Michela Siracusa

Il 16 ottobre i suddetti eletti si sono insediati ed hanno proceduto alla ripartizione delle cariche sociali. Presidente del CRAL è stato riconfermato Calogero Occhipinti, Vice Presidente è stato nominato Elia Sferrazza, Segretario è stato designato Giuseppe Rapè, Tesoriere Michela Siracusa, consiglieri, Giuseppe Chiparo, Laura Dorato, Catena La Magra, Linda Petrantoni. Revisore: Michele Licitra. Probiviri: Aldo Falzone. Gli eletti hanno stilato un programma di massima delle iniziative che intendono organizzare per il futuro tra cui quello prossimo è una gita a Siracusa il 29 novembre p.v. per visitare siti poco conosciuti di quella città.

É stata volontà di tutto il direttivo confermare quelle iniziative che durano da vari anni e che hanno numerosi estimatori. Il particolare:  le visite guidate dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta” giunta alla 16^ edizione, con la guida del prof. Enzo Falzone, e che si avvale della collaborazione del Lions città dei castelli, Associazione Francesco Amico, Royal Eagles Club e Delegazione Prov.le delle guardie d’onore reali alle tombe del Pantheon,  ripristinare dal 2024 l’assegnazione di Borse di studio ai figli dei soci che concludono un ciclo di studi  sempre dal 2024 organizzare il concorso “Il presepe negli uffici giudiziari” con l’obiettivo di invitare a partecipare tutte quelle realtà che orbitano nell’universo giudiziario (Polizia, Carabinieri, Finanza, Penitenziari, ecc.)  nonché rappresentazioni teatrali a scopo benefico e tanto altro ancora



