Cral giustizia Caltanissetta, domenica visita guidata per scoprire il presepe del Madera del '700

Durante l’incontro verrà illustrato il programma in cantiere per il 2023 e verranno rese note altre iniziative del Cral Giustizia

Redazione

Ultimo appuntamento del 2022 dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta”. Domenica 18 dicembre andremo, sempre guidati da Enzo Falzone, a visitare l’Istituto Testasecca al Viale della Regione e avremo la possibilità di vedere il presepe del Madera del ‘700. L’appuntamento è alle ore 10,00 davanti l’Istituto Testasecca. Il Cral Giustizia, nello svolgimento dell’iniziativa Scoprire e riscoprire Caltanissetta si avvale della collaborazione dell’associazione Royal Eagles, dell’Associazione Francesco Amico e del Lions Caltanissetta dei Castelli e, in questo ultimo appuntamento del 2022, avremo la presenza della Società Nissena di Storia Patria.

Durante l’incontro verrà illustrato il programma in cantiere per il 2023 e verranno rese note altre iniziative del Cral Giustizia. A conclusione di questo anno corre l’obbligo di registrare l’afflusso di appassionati alle varie visite guidate, partecipanti che hanno interagito e si sono dimostrati interessati a conoscere la storia, le tradizioni, gli aneddoti legati alla nostra città, nonché registriamo la presenza di giovani che vogliono approfondire la loro conoscenza di Caltanissetta. La partecipazione è gratuita, come sempre da quindici anni, e l’invito è rivolto a tutti (soci e non soci del CRAL). Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL www.facebook.com/CRAL-GIUSTIZIA-CALTANISSETTA



