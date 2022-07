Covid, via libera alla quarta dose del vaccino per gli over 60: si incomincia da subito

Covid, via libera alla quarta dose del vaccino per gli over 60: si incomincia da subito

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza al Tg1

Redazione

In Italia «si comincia da subito» con la quarta dose del vaccino anti Covid per tutti coloro che hanno più di 60 anni. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza al Tg1, precisando che dopo la raccomandazione di estendere la quarta dose a chi ha più di 60 anni da parte di Ema e Ecdc, nel pomeriggio è arrivato in Italia il via libera dall’Aifa ed è stata inviata alle Regioni la relativa circolare del ministero della Salute.(Gds.it)



