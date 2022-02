Covid, vertice in prefettura a Caltanissetta con sindaci e presidi: contagi in calo e vaccini in aumento

Covid, vertice in prefettura a Caltanissetta con sindaci e presidi: contagi in calo e vaccini in aumento

Nel corso dei consueto incontro, è stato fatto il punto sulla pandemia nel nisseno

Nuovo incontro del tavolo prefettizio stamattina, alla presenza dei vertici dell’Asp, con i Sindaci e i dirigenti scolastici in collegamento da remoto, al fine di compiere una ricognizione sui risultati perseguiti a seguito della poderosa azione sinergica messa in campo nel corso delle ultime settimane. I partecipanti hanno mostrato grande apprezzamento per i risultati raggiunti e hanno sottolineato una generale condizione di stabilità, possibile anche grazie al costante confronto tra tutte le componenti.

Un focus particolare, nel corso dell’odierna riunione, nell’ambito dell’ormai consueto spirito dialettico, è stato dedicato alle scuole e alla gestione dei casi di positività tra gli studenti, alla luce delle nuove direttive impartite dal Governo che hanno introdotto vari elementi di novità sul tema. Inoltre, come ormai di consueto, i vertici dell’Asp nel corso dell’incontro hanno ricostruito il quadro epidemiologico della provincia che mostra un generale calo del numero dei positivi. La curva epidemiologica è scesa in maniera significativa in tutto il territorio, facendo registrare anche un basso tasso di contagiosità, con un trend del numero delle persone attualmente positive in significativa discesa rispetto a quello delle scorse settimane.

Ad ogni modo, il Prefetto e le autorità sanitarie presenti hanno sottolineato l’importanza di continuare ad assumere condotte prudenti e ad assicurare il rigoroso rispetto delle regole anti-contagio nelle scuole, per evitare un nuovo aumento del contagio. Altrettanto buono anche l’andamento delle vaccinazioni, con numeri che mostrano un netto miglioramento ai fini del raggiungimento del target dell’ottanta per cento nel territorio provinciale.



