Covid, vaccini ai bambini: open day al centro commerciale "Il Casale" di San Cataldo

La campagna vaccinale è rivolta ai bambini di età compresa tra i 5 e gli anni

Redazione

Sabato 5 febbraio dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso il Centro Commerciale il “Casale” di San Cataldo è prevista una campagna straordinaria di vaccinazione pediatrica per i bambini nella fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Si intensifica così la campagna vaccinale Anti SARS CoV-2 in modalità open day, ad accesso libero, senza prenotazione alcuna, per un totale di 250 somministrazioni, al fine di agevolare le famiglie che volessero cogliere questa straordinaria opportunità di protezione vaccinale per i propri figli in età pediatrica. L’Ambulatorio vaccinale verrà trasformato in uno spazio colorato e giocoso; i bambini saranno intrattenuti con spettacoli di animazione per rassicurarli e regalargli gioia e serenità prima e dopo la vaccinazione.

"Ringrazio - afferma il Coordinatore Ambulatori Vaccinali Covid dell'Asp di Caltanissetta, dotoor Benedetto Trobia - il Direttore del Centro Commerciale, Dott. Calogero Sanfilippo, per la disponibilità e sensibilità dimostrata e per aver accolto con grande entusiasmo l’iniziativa. Ringrazio la Responsabile dell’Hub Vaccinale Area Nord-Dr.ssa Ilaria Saia per la collaborazione e tutti i professionisti del Sistema Sanitario per l’impegno profuso a tutela della salute dei più piccoli e dell’intera comunità. Non ci siamo mai risparmiati mettendo a frutto le nostre migliori energie, idee, strumenti e capacità organizzative per ottimizzare incisive azioni di controffensiva pandemica.



