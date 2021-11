Attualita 175

Covid, vaccini ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni: via libera dall'Ema

Le somministrazioni cominceranno anche in Italia non appena si esprimerà anche l'Aifa, ma non oltre dicembre

Redazione

L'Agenzia europea del Farmaco (Ema) ha dato il via libera al vaccino Covid Pfizer-BioNtech per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. La decisione è stata presa nel corso di un meeting straordinario del Comitato per i medicinali a uso umano Chmp, che è stato anticipato rispetto alla data fissata nelle scorse settimane, e in cui è stata discussa la richiesta. Le somministrazioni cominceranno anche in Italia non appena si esprimerà anche l'Aifa, ma non oltre dicembre. "In questa popolazione, la dose di vaccino Comirnaty sarà inferiore a quella utilizzata nelle persone di età pari o superiore a 12 anni (10 µg rispetto a 30 µg)" spiegano da Ema.

"Gli effetti indesiderati più comuni nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni sono simili a quelli riscontrati nelle persone adulte. Includono dolore al sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, arrossamento e gonfiore al sito di iniezione, dolore muscolare e brividi. Questi effetti sono generalmente lievi o moderati e migliorano entro pochi giorni dalla vaccinazione" spiega l'Ema, aggiungendo che "Il CHMP ha pertanto concluso che i benefici di Comirnaty nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni superano i rischi, in particolare in quelli con condizioni che aumentano il rischio di COVID-19 grave"Il vaccino anti covid per i bimbi sarà somministrato in due dosi che però saranno ridotte rispetto agli adulti e ai ragazzi.

© Riproduzione riservata

