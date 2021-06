Salute 881

Vaccini, una tre giorni di porte aperte per AstraZeneca: operativi gli hub di Caltanissetta e Gela

L'iniziativa, voluta dal governo Musumeci, che nasce per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale degli over 18

Redazione

06 Giugno 2021 11:21

Scatta stasera alle 19 e fino alla mezzanotte l'iniziativa regionale Porte aperte AstraZeneca per tutti coloro, dai 18 anni in su, che vogliono sottoporsi volontariamente al vaccino AstraZeneca negli hub e punti vaccinali individuati dalle Asp.

L'iniziativa, voluta dal governo Musumeci, che nasce per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale degli over 18, si ripeterà con le stesse modalità anche domani lunedì 7 e martedì 8 giugno in tutti i punti vaccinali e hub individuati dalle singole Asp territoriali su base provinciale.

Questi gli hub e i punti vaccinali che aderiscono all'iniziativa Porte aperte AstraZeneca distribuiti nelle nove province:

Ragusa:

Hub ex ospedale Civile

Catania:

Hub di S.G. La Rena

Hub di Acireale

Hub di Caltagirone



Agrigento:

Hub di Agrigento

Hub di Sciacca



Trapani:

Hub San Michele, Trapani

Hub di Alcamo

Hub di Partanna



Caltanissetta:

Hub Caltanissetta

Hub Gela



Enna:

Hub di Enna (PO Umberto I)



Messina:

Hub Fiera, Messina

Hub di Parco Corolla, Milazzo

PTA, Barcellona

Presidio Osp. Mistretta

Palatenda, Brolo

Concattedrale, Patti

Parcheggio Lumbi, Taormina

Hub di Capo D’Orlando

Ospedale militare, Messina

Hub Palarescifina, Messina



Palermo:

Hub Villa delle Ginestre, Palermo

Hub di Cefalù

Hub di Bagheria

Hub di Misilmeri

Hub Fiera Palermo - Padiglione 20 A



Siracusa:

Hub Urban center.



